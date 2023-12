Conozca la millonada que se llevará el ganador de la novena temporada de ‘Yo Me Llamo’

¿Listo para escoger a su favorito? Así puede votar en la final de Yo Me Llamo y ‘coronar’ al ganador (Instagram Yo Me Llamo. 8 de diciembre de 2023)

“La vuelta al mundo en 80 risas” , le está respirando en la nuca a ‘Yo Me Llamo’, para coger su horario de transmisión y pelearle en el rating a ‘Rigo’ de RCN. Precisamente, el último episodio de este programa concurso ha despertado gran expectativa en Colombia, y muchos televidentes de Caracol Televisión sienten curiosidad por saber cuántos millones se llevará el ganador como jugoso premio. Aquí le aclaramos la duda.

La novena temporada de este reality se ha convertido en una de las que más ‘platica’, le entregó a los participantes, luego de la incorporación de la inteligencia artificial Symphony, quien se encargó en varios episodios de elegir al destacado de la noche, dándole la posibilidad de elegir una de las 36 estatuillas con premios hasta por $100 millones de pesos.

¿Cuántos millones le dan al ganador de ‘Yo Me Llamo’?

Colombia será la encargada de elegir al ganador de la edición 2023 de este formato musical, quitandole con esto un peso en la espalda a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno ; televidentes que definiran con su voto quién de los cuatro finalistas, ‘Shakira’, ‘Luis Miguel’, ‘Miguel Bosé’, y ‘ Carin León’ , tendrá la fortuna de convertirse en el doble exacto de su artista favorito. Distinción que le hará meritorio de un brillante trofeo, el cual viene acompañado de $500′000.000 de pesos.

¿Cómo votar en la final de ‘Yo Me Llamo’ 2023?

Desde el cierre del episodio emitido en la ‘Noche de Velitas’, el pasado 7 de diciembre, iniciaron las votaciones para que Colombia decida quién de los cuatro finalistas es meritorio de ser catalogado como el doble perfecto de su artista favorito; sufragio que tendrá su finalización 15 minutos antes de iniciado el capítulo final, es decir a las 7:45 p.m, de este lunes 7.

Para participar debe seguir el siguiente link: https://vota.caracoltv.com/#/login ; una vez adentro tiene que registrarse. Para ello debe contar con un correo electrónico activo y llenar una serie de datos personales; una vez finalizado el proceso, solo tendrá que dar clic en la imagen de su concursante favorito y esperar a que Carlos Calero y Melina Ramírez, revelen el nombre del ganador.

