“Sea agradecido, agrandado”: le dan palo a Pipe Bueno por criticar a sus fanáticos “fastidiosos”

Pipe Bueno terminó llevándose una gran cantidad de críticas en las redes sociales después de que en una entrevista revelara que se sentía incómodo por no tener privacidad del todo debido a su estatus de celebridad, quejándose de los fanáticos que lo acechan en la calle para pedirle fotos y saludos.

El joven se ubica como uno de los mas grandes exponentes de la música popular en Colombia, con varios éxitos en su haber que han alcanzado altos puestos en las carteleras musicales, no solo en Colombia sino internacionalmente. Además, también cuenta con diversos temas con reconocidos cantantes como Silvestre Dangond y Jessi Uribe.

Puede leer: Pipe Bueno paralizó un restaurante con serenata sorpresa y según internautas, también delató a pareja de amantes

Este estatus lo ha llevado a llenar grandes estadios, conseguir miles de seguidores en las redes sociales y a causar furor entre sus fanáticos alrededor del mundo. Y si bien esto puede significar un gran éxito para la mayoría, Pipe Bueno reveló que esto también tiene su lado negativo: no tiene privacidad.

Así lo dejó ver durante una entrevista en donde se quejó porque desde que se convirtió en una celebridad son muy pocos los momentos en los que puede disfrutar en público sin que algún fan se le acerca a él o a su pareja, Luisa Fernanda W.

“Cada quien tiene una vida privada independientemente de su profesión. Entonces esa falsa pérdida es compleja porque la gente se siente como con mucho absoluto derecho de eso (...) A veces salimos con Máximo y le están pidiendo fotos”, empezó a contar el artista.

Lea también: Pipe Bueno se durmió: Luisa Fernanda W compartió una foto de su infancia y es igualita a sus dos hijos

“Eso no es tan chévere porque hay momentos donde si uno quisiera de pronto sentirse como cuando salíamos a comer, y eso ya no vuelve a pasar jamás. Lo peor es que uno puede llegarse a irse a Tailandia y allá fijo hay un mexicano, un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano, alguna persona latina (...) Que sepan los buenos fans que a veces eso no es tan chévere”, concluyó Pipe Bueno.

Varios internautas no se tomaron estas declaraciones de la major manera, criticando al colombiano por sus palabras y tildándolo de malagradecido y agrandado por quejarse de su fama.

“Si estás ahí es por esa gente que te admira, sino entonces fueras como tal vez nosotros los que te seguimos”, “Dele gracias a Dios que es por esos fanáticos que usted llama fastidiosos que puede tener la vida que tiene”, “Sea agradecido, agrandado” y “Entonces si no quiere tener comodidad salga de la vida pública con su esposa y vivan de otra cosa y punto” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que contiene la entrevista.