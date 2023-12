¿Superará a Yo me llamo? La Vuelta al Mundo en 80 risas regresa deslumbrando con exreina de Miss Universe extranjera

Caracol televisión desde hace varios años se ha impuesto como el canal nacional más visto en Colombia, no solo por informar a los televidentes en diversos aspectos que afectan al país sino también ha logrado cautivarlos a través de emblématicas producciones como ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’, los cuales han sido un éxito desde su principio hasta su fin. Tal es el caso del reality mencionado anteriormente el cual llegará a su fin el próximo lunes 11 de diciembre, dandole paso a ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’, el cual reunirá a varios famosos quienes se encargarán de recorrer y visitar diversos países del mundo, pero ahora regresa deslumbrando con famosa exreina de Miss Universe extranjera.

Aunque el programa ya había sido trasmitido en Caracol televisión, en esta oportunidad viene con varios cambios buscando que el rating que deja ‘Yo me llamo’, el cual logró desde el primer capítulo ser el rey del rating no se transforme debido a la llegada de esta nueva versión de la producción, que tendrá inicio el próximo martes 12 de diciembre. Además, las personalidades que estarán haciendo parte son precisamente, Laura Acuña motivo por el cual no estará en ‘La Voz Kids’, pues además llevará a cabo otro proyecto como lo es ‘La Danza de los Millones’, la presentadora estará visitando algunas ciudades de Japón en compañía del famosos humorista de Día a Día, Jhovanoty.

Otra de las sorpresas con las que llega esta producción es con la participación de Amanda Dudamel, una modelo, diseñoradora de moda, filantropa y primera finalista de Miss Universe venezolana quien ha sabido destacarse no solo por su belleza sino también por sus proyectos fuera de las cámaras, no solo en su país también adquiriendo gran reconocimiento a nivel mundial. Sin dejar de lado, a su padre, el exfutbolista Rafael Dudamel, quien fue técnico del Deportivo Cali y Club Atlético Bucaramanga. Actualmente, el venezolano es comentarista en ‘Gol Caracol’.

Amanda estará en compañía del comediante ‘Boyacomán’ quien de acuerdo a los avances se encargara de hacerla reir y de paso enseñarle uno que otro ‘truquito’ a la hora de darse a conocer en otro país. Asimismo, quienes harán parte del programa son Jessica Cediel, Jeringa, ‘Suso’, Carolina Cruz, Don Jediondo y ‘Piroberta’.