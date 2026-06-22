Seguidores de Abelardo de la Espriella celebraron en frente a la casa de Petro su triunfo en elecciones

La celebración por el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de 2026 también se trasladó a Chía. Durante la tarde y la noche del domingo 21 de junio, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se veía una caravana de vehículos, personas con camisetas de la Selección Colombia y banderas nacionales en inmediaciones de la vivienda del presidente Gustavo Petro, en el norte de la Sabana de Bogotá. La victoria de De la Espriella frente a Iván Cepeda fue reportada en el preconteo de la jornada electoral y descrita por medios internacionales como una de las elecciones más cerradas en la historia reciente del país.

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De acuerdo con esas publicaciones, la concentración se registró en el sector de Chía-Cajicá y generó fuerte tráfico por varias horas. En los videos difundidos por usuarios se observaban carros avanzando lentamente, personas asomadas por las ventanas y un ambiente de celebración con bocinas y arengas. Por ahora, esa escena está soportada principalmente en registros ciudadanos difundidos en plataformas digitales.

La residencia del mandatario en Chía ya había sido referenciada antes por medios nacionales. En abril de 2024, Semana reportó una protesta frente a la casa de Petro en ese municipio, y Blu Radio informó sobre un plantón en la portería del conjunto residencial donde vive el presidente.

¿Qué se vio en los videos de la celebración en Chía?

Los registros compartidos en redes mostraron una movilización de simpatizantes de Abelardo de la Espriella en un punto considerado simbólico por la cercanía con la residencia del mandatario saliente. En esas grabaciones se apreciaba una larga fila de vehículos, personas ondeando banderas y una afectación visible en la movilidad del corredor vial. Sin embargo, detalles como el nombre exacto del conjunto residencial, la duración total de la congestión o el número de asistentes conviene atribuirlos a versiones en redes si no existe aún un reporte oficial consolidado.

En algunos mensajes publicados por usuarios también hubo expresiones ofensivas contra el presidente Gustavo Petro. Para una nota periodística más sólida, lo recomendable es no centrar la pieza en esos insultos, sino en el hecho verificable: la celebración de simpatizantes del presidente electo en cercanías a la casa del jefe de Estado saliente, y el impacto que eso tuvo sobre la movilidad y el ambiente político en la zona.

¿Qué movilizaciones hubo en Bogotá tras las elecciones?

La movilización ocurrió horas después de que el preconteo mostrara la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. The Guardian reportó que De la Espriella ganó por poco más de 250.000 votos, mientras que El País describió la jornada como la elección más reñida de la historia reciente de Colombia.

Más allá del tráfico y de las imágenes virales, la escena en Chía volvió a reflejar el tono emocional con el que terminó la campaña presidencial: un país polarizado, con celebraciones intensas en las calles y reacciones inmediatas en redes sociales, incluso frente a lugares cargados de simbolismo político como la vivienda del mandatario saliente