“Respeten la voluntad del pueblo”: Abelardo de la Espriella a Petro e Iván Cepeda

Abelardo De la Espriella, candidato presidencia. (Foto: Captura de video @ABDELAESPRIELLA - 20 de junio de 2026)

Abelardo De la Espriella envió un contundente mensaje a Petro y Cepeda

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, luego de que ambos expresaran reparos sobre los resultados del preconteo y pidieran esperar el desarrollo de los escrutinios oficiales.

Durante su discurso ante sus seguidores, De la Espriella aseguró que la decisión de las urnas debe ser respetada y recordó que el mismo sistema electoral fue el que permitió la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

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Abelardo De la Espriella le envió contundente mensaje a Petro e Iván Cepeda

“Al señor Petro y a su heredero les pido que respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien hoy ocupa la Casa de Nariño”, afirmó.

El mandatario electo aseguró que cualquier intento de desconocer los resultados no constituye un desafío contra él, sino contra los millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura.

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“Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al tigre. Están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí, libremente en las urnas y en democracia”, manifestó.

De la Espriella también pidió poner fin a la confrontación, “hoy ha terminado la campaña. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten la democracia”, expresó.

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Asimismo, descartó la posibilidad de que se promuevan movilizaciones para revertir el resultado electoral. “Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acá el resultado se respeta”, señaló.

Finalmente, el presidente electo invitó a sus contradictores políticos a asumir el papel de oposición durante los próximos cuatro años, “hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”, concluyó.