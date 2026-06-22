Como un papamóvil: Abelardo de la Espriella llega en cápsula antibalas y en caravana a la Ventana al Mundo en Barranquilla

Foto como un papamóvil: Abelardo de la Espriella llega en cápsula antibalas a la Ventana al Mundo en Barranquilla.

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Una escena cargada de simbolismo político y celebración se vivió este domingo en Barranquilla, donde el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó a la Ventana al Mundo en una cápsula antibalas y acompañado de una multitudinaria caravana de seguidores que recorrió la Vía 40 hasta el reconocido monumento.

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El ingreso del líder del movimiento Defensores de la Patria llamó la atención de los asistentes, quienes compararon la llegada con la imagen de un papamóvil, debido al vehículo blindado en el que se desplazó junto a su fórmula vicepresidencial Juan José Restrepo.

La llegada de Abelardo de la Espriella que sorprendió a Barranquilla: caravana, cápsula antibalas y festejo en la Ventana al Mundo

Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos comenzaron a concentrarse en el sector de la Circunvalar con Vía 40, muchos de ellos vestidos con camisetas de la Selección Colombia, a la espera del mandatario electo. La celebración se intensificó luego de conocerse los resultados del preconteo electoral, que dieron como ganador a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

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La caravana partió desde las oficinas del abogado en la capital del Atlántico y avanzó por una de las principales vías de la ciudad, mientras sus seguidores ondeaban banderas y celebraban el resultado que, según los datos electorales entregados, le permitió obtener más de 12,9 millones de votos.

La jornada marcó el regreso de la derecha al poder después de cuatro años y convirtió a la Ventana al Mundo en uno de los principales escenarios de celebración política en el país. Allí, De la Espriella tenía previsto ofrecer un discurso ante los ciudadanos que se reunieron para acompañar su victoria.

El resultado electoral ubicó al abogado como sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, luego de superar por una diferencia ajustada a su contrincante Iván Cepeda, quien anunció que impugnará 33 mil mesas de votación.

Durante su campaña, De la Espriella presentó una propuesta política enfocada en el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad del Estado y el crecimiento económico. Entre sus principales planteamientos estuvo una política de mayor control contra la criminalidad, la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y cambios frente a la estrategia de Paz Total implementada por el gobierno anterior.

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En materia económica, el presidente electo prometió impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir cargas tributarias para empresas y promover proyectos energéticos como el fracking para aumentar la autosuficiencia del país.

Su programa también incluye iniciativas de tecnología y desarrollo social, como la entrega de computadores, conectividad para estudiantes y la formación de miles de cuidadoras. Además, propuso usar herramientas como blockchain en la contratación pública y sistemas de inteligencia artificial para modernizar la DIAN y combatir la evasión fiscal.

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Con su llegada a la Presidencia, Colombia inicia una nueva etapa política marcada por promesas de seguridad, reformas económicas y transformación tecnológica del Estado.