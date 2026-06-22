El tierno momento de Franci, la hija de Abelardo De La Espriella, en su primer discurso en Barranquilla

Foto “Franci” y el tierno gesto que se robó las miradas en la celebración de Abelardo de la Espriella en Barranquilla.

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Uno de los momentos más emotivos de la celebración del triunfo presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla fue protagonizado por su hija menor, Francesca, conocida cariñosamente como Franci, quien se convirtió en el centro de atención durante el primer discurso del mandatario electo.

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La pequeña de cuatro años acompañó a su padre junto a su familia en un escenario instalado en la capital del Atlántico, donde miles de seguidores se reunieron para celebrar el resultado de la segunda vuelta presidencial. El instante quedó registrado cuando De la Espriella presentó públicamente a sus seres queridos y se acercó a su hija para acariciar su rostro.

El momento más tierno del triunfo de Abelardo de la Espriella: su hija Franci apareció en el escenario en Barranquilla

Franci respondió con una sonrisa hacia su padre, en un gesto de complicidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena fue destacada por los asistentes como uno de los momentos más humanos de una jornada marcada por la política y la celebración.

Francesca es hija del abogado y dirigente político junto a su esposa Ana Lucía Pineda. Nació el 14 de junio y es la menor de cuatro hermanos, junto a Lucía, Salvador y Filippo. La niña también es reconocida por los seguidores de su padre debido a las apariciones que ha tenido en sus redes sociales, donde suele protagonizar momentos familiares y divertidas ocurrencias.

La imagen de Franci acompañando a su padre se produjo luego de que De la Espriella fuera anunciado como ganador de las elecciones presidenciales de Colombia 2026. El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo la mayor votación en la segunda vuelta y se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

Según los resultados entregados, el abogado alcanzó más de 12,9 millones de votos, superando por más de 200 mil votos a Iván Cepeda, quien anunció que impugnará 33 mil mesas de votación.

Durante su discurso, De la Espriella celebró la victoria y reiteró los ejes principales de su propuesta de gobierno, centrada en el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad del Estado y el crecimiento económico.

Entre sus planteamientos están una política de mayor control contra la criminalidad, la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y cambios frente a la estrategia de Paz Total impulsada durante el gobierno anterior.

En materia económica, el presidente electo prometió impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir cargas tributarias para empresas y promover proyectos energéticos como el fracking.

También anunció iniciativas sociales y tecnológicas, como acceso a conectividad para estudiantes, entrega de computadores, formación de cuidadoras y el uso de herramientas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la gestión pública y modernizar entidades como la DIAN.

El gesto de Franci junto a su padre quedó como una de las imágenes más recordadas de la celebración política en Barranquilla.