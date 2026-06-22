“Colombia acá está tu tigre”: Primeras palabras de Abelardo De la Espriella en Barranquilla como presidente electo

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En medio de la celebración por los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella se dirigió por primera vez a sus seguidores desde Barranquilla y aseguró que asumirá con responsabilidad el mandato que, según las cifras preliminares, le otorgaron los colombianos.

El presidente electo inició su discurso con una frase que rápidamente fue ovacionada por los asistentes: “¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente!”, exclamó ante cientos de simpatizantes que se congregaron para acompañarlo en la celebración.

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Primer discurso de Abelardo De la Espriella como presidente electo

Visiblemente emocionado, De la Espriella agradeció a Dios, a su familia y a las personas que lo acompañaron durante la campaña presidencial.

“Gracias, gracias Colombia. Gracias a Dios y gracias a mi amada familia. Un aplauso para ellos, que han estado en esta batalla conmigo”, expresó.

Posteriormente, el dirigente político aseguró que recibe el resultado con gratitud y con el compromiso de servir al país.

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“Compatriotas, con una gratitud infinita hacia Dios, con el alma colmada de emoción y con un amor inmenso por Colombia, comparezco esta noche ante ustedes para anunciar la noticia más importante de mi vida: el pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República”, manifestó.

El nuevo mandatario afirmó que “esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, no pertenece a una región. Esta victoria pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, aseguró.

De la Espriella añadió que “ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza”.

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Asimismo, calificó la jornada electoral como el inicio de una nueva etapa para el país. “La de hoy es una noche maravillosa en la que brilló la democracia y Colombia demostró una vez más su grandeza. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, señaló.

El presidente electo también hizo un llamado “a partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”, afirmó.

Durante su intervención, recordó el juramento que hizo frente al busto de Álvaro Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda y ratificó su compromiso con la Constitución.

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“Hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía”, manifestó.

Finalmente, envió un mensaje de reconciliación “voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente”, concluyó.

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El discurso fue pronunciado en Barranquilla, ciudad desde la cual siguió el desarrollo de la jornada electoral y recibió los resultados del preconteo que lo ubicaron por encima de su contendor, Iván Cepeda.