Bernie Moreno aseguró que es probable que Petro salga de la Lista Clinton: “el presidente quiere mucho a Colombia”

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La relación entre Colombia y Estados Unidos sigue muy agitada tras la celebración de las elecciones presidenciales, cuyo preconteo dio como ganador a Abelardo de la Espriella. El presidente estadounidense, Donald Trump, le manifestó su apoyo a De la Espriella en más de una ocasión y esto generó molestia en el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien ha emitido fuertes comentarios sobre la injerencia extranjera en los procesos electorales colombianos.

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En medio de ese contexto de tensión, el senador republicano Bernie Moreno se refirió a la situación jurídica del presidente Petro ante Estados Unidos. Vale decir que en el pasado, Moreno ha tenido múltiples diferencias con el primer mandatario.

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Moreno manifestó la alegría que sintió Trump con la victoria de Abelardo de la Espriella. Además, manifestó que el mandatario electo y Trump sostuvieron un diálogo telefónico durante la noche de este 21 de junio.

¿Petro podría salir de la Lista OFAC antes de que se acabe su gobierno?

Por último, el congresista republicano indicó que es probable que el presidente Gustavo Petro salga de la Lista OFAC (también conocida como Lista Clinton) en la que fue incluido junto a su exesposa Verónica Alcocer, su ministro del Interior, Armando Benedetti, y su hijo, Nicolás Petro.

“Yo creo que eso es posible y probable. Obviamente, lo que es importante es qué pasa en las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que están yendo muy bien. Creo que las relaciones de Estados Unidos y Colombia son para el futuro. Creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, al pueblo de Colombia y va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco semanas”, sostuvo Moreno durante la entrevista.