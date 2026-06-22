Escrutinio en Medellín: Decenas de personas presentes en la verificación del proceso electoral que dejó a De la Espriella como presidente electo

Se adelanta el escrutinio en Plaza Mayor Medellí. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia- 21 de junio de 2026)

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Este domingo, 21 de junio, una vez se conocieron los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, que dejaron con ventaja a Abelardo de la Espriella, comenzó en Medellín el proceso de escrutinio oficial, una etapa clave para validar jurídicamente la elección presidencial.

PUBLIMETRO pudo verificar que el escrutinio se instaló en Plaza Mayor y que, apenas finalizó el preconteo, ingresaron al recinto testigos electorales, abogados y verificadores de las campañas de ambos candidatos para hacer seguimiento al proceso mesa por mesa.

Escrutinio elecciones segunda vuelta presidencial Plaza Mayor Se adelanta el escrutinio en Plaza Mayor Medellí. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia- 21 de junio de 2026) (Ariadne Agamez - Publimetro Colombia)

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En marcha el escrutinio de la segunda vuelta en Medellín

El ambiente en Plaza Mayor estuvo marcado por una alta afluencia de personas, ya que las audiencias de escrutinio son públicas, por lo que decenas de ciudadanos llegaron hasta el lugar, lo que obligó a restringir temporalmente el ingreso por razones de aforo.

En las afueras de Plaza Mayor también se concentraron seguidores de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ante la presencia de simpatizantes de ambos sectores, fue necesaria la intervención de unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad, con el fin de garantizar la seguridad y evitar alteraciones del orden público.

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Escrutinio elecciones segunda vuelta presidencial Plaza Mayor Ingreso a Plaza Mayor controlado por el Undmo. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia - 21 de junio 2026) (Ariadne Agamez - Publimetro Colombia)

PUBLIMETRO constató que cada uno de los cubículos de escrutinio cuenta con la presencia de jueces de la República y representantes de organismos de control, encargados de supervisar la revisión de las actas electorales y resolver las reclamaciones que puedan presentar las campañas.

De acuerdo con la normatividad electoral, las comisiones escrutadoras están integradas por funcionarios judiciales y son las responsables de consolidar y verificar los resultados de las elecciones. En esta etapa también participan testigos electorales y apoderados de las campañas, quienes pueden formular observaciones y solicitar revisiones cuando existan inconsistencias en las actas.

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Escrutinio elecciones segunda vuelta presidencial Plaza Mayor Se adelanta el escrutinio en Plaza Mayor Medellí. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia- 21 de junio de 2026) (Ariadne Agamez - Publimetro Colombia)

A diferencia del preconteo, que tiene únicamente carácter informativo, el escrutinio es el procedimiento que otorga validez oficial a los resultados de las elecciones y permite resolver reclamaciones e impugnaciones presentadas por los actores del proceso.

Durante las audiencias se revisan los formularios electorales, las firmas de los jurados y las posibles inconsistencias en los datos. Incluso, en determinados casos, las comisiones pueden ordenar recuentos de votos o excluir mesas cuando se configuren las causales previstas en el Código Electoral.

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Mientras avanza el escrutinio en Medellín y en el resto del país, las autoridades insisten en que será este proceso el que determinará oficialmente quién ocupará la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.