“Hay grupos fascistas esperando la confrontación hoy”: Petro sobre protestas tras elecciones presidenciales

En una jornada marcada por la ansiedad y la estrechez de los resultados, el preconteo publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil dio como ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial frente a su rival, Iván Cepeda. De acuerdo con el último avance y con el 99,98 % de las mesas reportadas De la Espriella consiguió 12.957.471 votos, Cepeda obtuvo 12.707.570. Es decir, le lleva menos de 250.000 votos. Proporcionalmente, la diferencia es menor a un punto porcentual, pues el candidato de Defensores de la Patria obtuvo el 49,66 % de los votos, mientras que Cepeda consiguió el 48,70 %.

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Se trata de una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente de Colombia. De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció y advirtió que esperará al escrutinio para reconocer al ganador de la contienda electoral.

“No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, sostuvo el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

Y si bien manifestó que los simpatizantes del progresismo debían manifestarse con tranquilidad y seguir de cerca el escrutinio, también se refirió en fuertes términos a los aliados de De la Espriella.

“Hay grupos fascistas esperando la confrontación hoy, no les demos lo que quieren, iniciar la violencia para matar, somos un proyecto de largo aliento y a veces hay que esperar que la otra parte del pueblo compruebe su equivocación momentánea en su propia vida. Lo expuesto por Abelardo en campaña es muy equivocado y nos dará daño a toda Colombia pero si eso pasa, solo basta esperar organizados para pasar a la etapa de la unidad popular decidida a ganar ya no solamente un gobierno, sino el poder y lograr las reformas que se necesitan, si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite”, concluyó Petro en otro trino.

Iván Cepeda, en contraste, dio un mensaje más cauto y agradeció a las más de 12 millones de personas que votaron por él durante esta jornada electoral. “Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente: El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es, aún, no oficial ni vinculante” sostuvo Cepeda. “Reconocemos su primer resultado, pero debo informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.00 mesas en todo el país”, añadió el candidato.

De la Espriella y sus aliados cantaron victoria

Una vez se conocieron los resultados, De la Espriella se pronunció en su cuenta oficial en la red social X.

“Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades”, sostuvo el candidato presidencial en x.

Más tarde, De la Espriella acudió en una extensa caravana a la Ventana del Mundo de Barranquilla para celebrar su victoria. Llegó en una especie de ‘papamóvil’ en medio de las voces de apoyo de sus simpatizantes, que lo recibieron ondeando las banderas de Colombia.

En Bogotá, en contraste, se dieron fuertes protestas que obligaron a TransMilenio a implementar cierres en, al menos, 16 estaciones de las troncales de la carrera décima, la calle 26 y la avenida de Las Américas.

El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se pronunció para dar un mensaje de tranquilidad y manifestó su disposición a colaborar con el próximo Gobierno Nacional.

“Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo. Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera. Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad. Un reconocimiento a la gran labor de la Registraduría y del Sistema Electoral colombiano. Por último, hago un llamado a mantener la calma. Cualquier inconformidad que pueda existir frente al proceso electoral debe ser tramitada por medio de los mecanismos legalmente establecidos”, concluyó Galán.

Entre tanto, las autoridades también reportaron focos de protestas en otras ciudades del país como Cali y Popayán.

Avanza el escrutinio y las diferencias con el preconteo

Los procesos de preconteo y escrutinio se llevan a cabo en todas las elecciones que se realizan en Colombia. Sin embargo, debido a que se trata de un proceso electoral muy ajustado, estos detalles de la mecánica electoral cobraron más relevancia.

Para empezar, es cierto que el preconteo no es vinculante. Es decir, oficialmente no define quién es el presidente y tiene un carácter meramente informativo tras el trabajo adelantado por los jurados. En contraste, el escrutinio sí es vinculante, permite revisar la veracidad de los votos y es ejecutado por las comisiones escrutadoras. En este proceso también participan jueces, notarios y delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al cierre de esta edición, el escrutinio ya iba en el 77,7 % de las mesas informadas.