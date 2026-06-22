Capturados y aprehensiones: alcalde Galán dio balance de las protestas en Bogotá tras victoria de Abelardo

Carlos Fernando Galán confirmó la captura de personas en las protestas tras victoria de Abelardo de la Espriella.

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El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, dio a conocer el balance de seguridad en la ciudad tras la manifestaciones que se dieron en la noche del 21 de junio, luego del triunfo de Abelardo de la Espriella en el preconteo de las elecciones presidenciales.

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El mandatario de los capitalinos aseguró que las protestas fueron en su mayoría pacíficas, sin embargo, se refirió a las zonas donde hubo desmanes y tuvo que intervenir la Fuerza Pública.

“Un balance positivo de las elecciones en Bogotá, cerca de 4 millones 200 mil bogotanos salieron a votar, una participación del 70% del electorado, es una gran noticia porque el desarrollo de la jornada electoral fue en tranquilidad, se pudo además, garantizar que el material electoral posterior al cierre de las urnas se pudiera trasladar sin problemas a Corferias y se iniciara el proceso de escrutinio”, detalló Carlos Fernando Galán.

Sobre las movilizaciones que se dieron a altas horas de la noche, el alcalde precisó:

“Posterior al cierre de las urnas, como es normal en elecciones, hubo manifestaciones de quienes celebraban y quienes estaban protestando. En ese sentido las manifestaciones fueron en general pacíficas exceptuando en dos zonas, uno fue en Marichuela en Usme y el otro fue en cerca al Portal Américas. En esos dos puntos fue necesaria la actuación de la fuerza pública”, expresó el mandatario quien agregó:

“Entramos a intervenir cuando intentaron atacar el Portal Américas y entramos también cuando intentaron atacar una estación de policía en Usme. En el caso de Usme, fueron capturadas cinco personas, tres adultos y dos menores de edad”.

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Finalmente, Carlos Fernando Galán aseguró que las autoridades continuarán desplegados durante varios días, con el objetivo de garantizar la seguridad en la ciudad por posibles nuevas protestas.

“Tenemos la fuerza pública desplegada todavía y así estará estos días para proteger a la ciudad. Entendemos que hay manifestaciones pero hacemos un llamado a que sean pacíficas”.