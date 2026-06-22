Padres de Abelardo De La Espriella rompen el silencio y enviaron mensaje a su hijo, nuevo presidente de Colombia

Foto padres de Abelardo de la Espriella rompen el silencio tras su triunfo presidencial: “Un hombre de provincia llegó a la Casa de Nariño”.

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La familia de Abelardo de la Espriella rompió el silencio luego de conocerse su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y envió un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que respaldaron al dirigente político, quien asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

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En un video compartido en redes sociales, el padre del presidente electo, Abelardo de la Espriella Juris, acompañado por otros integrantes de su hogar, tomó la vocería para expresar el orgullo de la familia por el resultado electoral y por el apoyo recibido durante la campaña.

El mensaje de los padres de Abelardo de la Espriella tras ganar la Presidencia de Colombia que generó reacciones

Durante su intervención, De la Espriella Juris destacó el origen regional de su hijo y el significado que tiene para la familia que un dirigente proveniente de provincia llegue a la Casa de Nariño.

“Agradecer al pueblo colombiano por haberle dado la oportunidad a un hombre de provincia de ser presidente de este país”, manifestó el padre del nuevo mandatario.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre seguidores del presidente electo y usuarios de redes sociales, quienes destacaron las palabras de la familia luego de una campaña presidencial marcada por la polarización y una competencia electoral muy cerrada.

Los padres de Abelardo de la Espriella son Abelardo de la Espriella Juris y Beatriz Otero. Su padre es abogado y notario, con una trayectoria que ha combinado el ejercicio profesional del derecho con la participación en escenarios políticos regionales.

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De la Espriella Juris es una figura reconocida en la política de Córdoba, departamento con el que la familia mantiene una estrecha relación. Su carrera pública comenzó en las décadas de los ochenta y noventa, cuando ocupó cargos dentro de la administración y aspiró a posiciones de elección popular.

Fue diputado de Córdoba por el Partido Liberal y posteriormente llegó al cargo de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba. Años después buscó llegar a la Gobernación de Córdoba en diferentes oportunidades, aunque no logró obtener el cargo.

Su recorrido político también estuvo relacionado con sectores del uribismo. De la Espriella Juris ha sido identificado como cercano al expresidente Álvaro Uribe, con quien mantiene una relación política y personal desde hace varios años.

En el pasado, expresó su intención de participar nuevamente en política regional y buscar respaldo del partido Centro Democrático para una eventual candidatura a la Gobernación de Córdoba.

“Soy del Centro Democrático y soy uno de los seis precandidatos que tiene el partido para la Gobernación”, había señalado De la Espriella Juris en declaraciones previas sobre su aspiración política.

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Además de su actividad política, el padre del presidente electo ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector notarial. Trabajó durante años como notario en ciudades como Cartagena y Bogotá, donde actualmente continúa vinculado al sector jurídico.

La elección de su hijo ocurrió tras una segunda vuelta presidencial marcada por una diferencia reducida frente al senador Iván Cepeda. Según los resultados preliminares con el 99,98 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 %, mientras Cepeda alcanzó cerca de 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70 %.

La diferencia superior a los 200.000 votos convirtió la jornada en una de las más ajustadas de los últimos años. Sin embargo, el proceso electoral continúa con los escrutinios oficiales, luego de que Cepeda anunciara la impugnación de 33.000 mesas electorales.

Con el resultado, Abelardo de la Espriella se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia y anunció una agenda política enfocada en la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.

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Durante la campaña, el mandatario electo planteó una política de mayor firmeza contra la criminalidad, con propuestas como la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una mayor presencia del Estado en diferentes regiones del país.

También aseguró que buscará modificar la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno saliente, al considerar que se requieren nuevas medidas para enfrentar a los grupos armados ilegales.

En materia económica, De la Espriella prometió impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir cargas tributarias para empresas y promover proyectos relacionados con el fracking para fortalecer la autonomía energética.

Su programa también incluye iniciativas sociales y tecnológicas como la entrega de computadores a estudiantes, acceso gratuito a conectividad, formación de cuidadoras y el uso de herramientas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia del Estado.

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Mientras avanzan los procedimientos electorales y las revisiones oficiales de los resultados, el mensaje de los padres del nuevo presidente refleja el impacto familiar de una victoria que llevó a un abogado de origen regional hasta el máximo cargo del país.