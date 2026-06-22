“Los que no votaron por mí también ganaron”: Abelardo De La Espriella en su primer discurso presidencial

Foto Abelardo de la Espriella anuncia una “nueva era” para Colombia en su primer discurso como presidente electo.

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Con un mensaje de unidad, promesas de cambio y llamados a defender la institucionalidad, Abelardo de la Espriella ofreció su primer discurso como presidente electo de Colombia desde Barranquilla, donde miles de seguidores se reunieron para celebrar su victoria en las elecciones presidenciales de 2026.

>>>Para leer<<<: El tierno momento de Franci, la hija de Abelardo De La Espriella, en su primer discurso en Barranquilla

El líder del movimiento Defensores de la Patria apareció ante sus simpatizantes en la Ventana al Mundo, acompañado de su familia y su fórmula vicepresidencial. Durante sus primeras palabras, agradeció el respaldo recibido y destacó el papel de quienes hicieron parte de su campaña.

El primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo: unidad y seguridad

“Gracias Colombia, gracias a Dios y gracias a mi amada familia. Un aplauso para ellos que han estado en esta batalla conmigo”, expresó De la Espriella al iniciar su intervención.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando saludó a su hija menor, Francesca, conocida como Franci, quien estaba junto a su familia en el escenario. El presidente electo le dedicó unas palabras y recibió la respuesta afectuosa de la pequeña, un instante que rápidamente llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

Durante su discurso, De la Espriella aseguró que su triunfo no representa únicamente a quienes votaron por él, sino al país entero. “Los que no votaron por mí también ganaron”, afirmó al insistir en que comienza una nueva etapa política para Colombia.

>>>Le puede interesar<<<: La indirecta de Adriana Lucía a Elianis Garrido quién reveló en redes por quién habría votado en segunda vuelta

El abogado aseguró que la victoria, con más de 12,9 millones de votos, representa la voluntad ciudadana y destacó que su gobierno buscará recuperar la confianza en las instituciones. Según los resultados, superó por más de 200 mil votos a Iván Cepeda, quien anunció que impugnará 33 mil mesas de votación.

“Esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, esta victoria pertenece a Colombia entera”, manifestó el mandatario electo ante la multitud.

En su intervención, De la Espriella anunció que su administración estará enfocada en la seguridad, el fortalecimiento del Estado y la lucha contra las organizaciones criminales. “No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables”, aseguró.

También envió un mensaje a la Fuerza Pública, a la que calificó como fundamental para garantizar la seguridad del país. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin seguridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, señaló.

Frente al panorama nacional, reconoció que recibe un país con grandes desafíos económicos y sociales, pero prometió trabajar para impulsar la recuperación nacional. “No voy a descansar un solo día hasta devolverle a Colombia el lugar de grandeza que merece”, afirmó.

>>>Para leer<<<: Histórico acuerdo en Aguachica: seguidores de Cepeda y De La Espriella se comprometen a aceptar el resultado electoral

Durante la campaña, De la Espriella planteó propuestas como el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la construcción de megacárceles de máxima seguridad, cambios frente a la estrategia de Paz Total, crecimiento económico del 7 %, reducción de cargas tributarias y proyectos energéticos como el fracking.

Además, propuso iniciativas tecnológicas como el uso de blockchain en la contratación pública y herramientas de inteligencia artificial para modernizar entidades como la DIAN.

>>>Para leer<<: Jessi Uribe ya escogió candidato para la segunda vuelta presidencial y advirtió que no va a perder

Con su discurso en Barranquilla, el presidente electo marcó el inicio de una nueva etapa política en Colombia para el periodo 2026-2030.