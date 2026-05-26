Caso Yulixa Toloza: Revelan hallazgos al interior del centro de estética en el que fue intervenida antes de morir

Hallazgos de las autoridades dentro del centro estético en el que fue intervenida Yulixa Toloza habló.

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que operaba de manera irregular en el sur de Bogotá. Las autoridades revelaron ahora cómo eran los espacios donde, presuntamente, se practicaban intervenciones invasivas sin las condiciones médicas requeridas.

Según El Tiempo, el teniente coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, entregó información sobre la inspección realizada en el inmueble donde funcionaba el centro estético Beauty Láser M. D., ubicado en la localidad de Tunjuelito. Según explicó, el lugar no cumplía con las exigencias sanitarias ni contaba con la infraestructura necesaria para realizar procedimientos con sedación.

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Autoridades revelan detalles de lo que se encontraron dentro del centro de estética donde habría muerto Yulixa Toloza

De acuerdo con el oficial, durante la revisión encontraron una vivienda de tres pisos adaptada para actividades relacionadas con tratamientos estéticos. En el segundo nivel había cerca de seis habitaciones con camas y mesas de noche, espacios que, según testimonios recopilados por los investigadores, eran utilizados para la recuperación de pacientes tras las intervenciones.

Las autoridades también hallaron otras habitaciones con camillas y equipos básicos. Una de ellas llamó particularmente la atención porque, según indicó la Policía, allí se realizaban procedimientos invasivos como lipólisis láser.

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Gallego explicó que el espacio estaba lejos de ser un quirófano formal. Señaló que no contaba con iluminación especializada, condiciones adecuadas de esterilización ni equipamiento médico avanzado. Según describió, se trataba de un cuarto común con una camilla similar a las utilizadas en spas y un monitor básico para signos vitales.

Durante el allanamiento también se estableció que en el tercer piso residían algunas de las personas posteriormente capturadas por este caso. Allí funcionaba además una pequeña oficina donde los investigadores encontraron documentos que servirían como evidencia sobre las actividades desarrolladas dentro del establecimiento.

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El caso de Yulixa Toloza comenzó el pasado 13 de mayo, cuando salió de su vivienda en el sector de Bosa Islandia para practicarse una lipólisis láser con sedación. Después del procedimiento, sus familiares perdieron contacto con ella y denunciaron su desaparición.

La investigación tomó fuerza luego de la difusión de videos grabados tras la intervención. En esas imágenes se observa a la mujer en delicado estado de salud mientras era sostenida por trabajadores del lugar. Su apariencia física y estado de desorientación despertaron preocupación entre sus allegados y en la opinión pública.

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Según el relato de familiares, una amiga que acompañaba a Toloza recibió la instrucción de salir a buscar ropa adicional porque la paciente supuestamente se sentía mal. Cuando regresó al establecimiento, encontró el lugar cerrado y recibió la versión de que la mujer se había retirado por decisión propia, algo que desde el inicio generó dudas.

Posteriormente, las autoridades realizaron un operativo en el centro estético y encontraron a otra paciente recuperándose de un procedimiento médico. Desde la Secretaría de Salud se confirmó que el establecimiento no tenía autorización para practicar intervenciones que implicaran sedación, ya que estos procedimientos requieren controles y valoraciones especializadas.

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Con el avance de las investigaciones también se conocieron detalles sobre el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa y la posible participación de varias personas en el movimiento del automóvil tras la cirugía.

Hasta ahora han sido capturadas tres personas: la propietaria del lugar, su pareja y quien presuntamente realizó el procedimiento estético. Además, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza mientras avanzan las audiencias judiciales contra los implicados.