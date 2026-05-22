Caso Yulixa Toloza: Juez envió a la cárcel a los dos capturados en Cúcuta por intentar ocultar el vehículo

Al final de la noche de este jueves, 21 de mayo, un juez de control de garantías de Cúcuta ordenó enviar a la cárcel a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de participar en el ocultamiento del vehículo relacionado con la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que apareció sin vida días después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino de Bogotá.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías, luego de que la Fiscalía expusiera evidencias que, según el ente acusador, vinculan a ambos ciudadanos venezolanos con maniobras para esconder el Chevrolet Sonic de placas UCQ-340, considerado una prueba clave dentro de la investigación.

Envían a la cárcel a dos venezolanos encargados de ocultar el vehículo en el que trasladaron a Yulixa Toloza

Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que el automotor habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima y posteriormente facilitar acciones encaminadas a impedir que las autoridades lo ubicaran. Según la investigación, María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético Beauty Laser, habría coordinado desde Venezuela las instrucciones para mover el carro y habría entregado cerca de 800.000 pesos para ejecutar la operación.

Las autoridades señalaron que Hernández Morales y Sequera Delgado fueron interceptados por unidades de la Sijín cuando intentaban retirar el vehículo en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Lea también: Medicina Legal reveló de qué habría muerto Yulixa Toloza y el impactante estado de su cuerpo al ser encontrada

El juez Sebastián Camacho concluyó que existen suficientes elementos para inferir que ambos conocían el contexto judicial alrededor del vehículo y de los principales investigados en el caso. Chats, seguimientos y conversaciones obtenidas durante la investigación habrían permitido establecer esa presunta relación.

El despacho también consideró que existe riesgo de obstrucción a la justicia, debido a que las acciones atribuidas a los capturados estaban dirigidas, presuntamente, a desaparecer o alterar un elemento material probatorio fundamental dentro del proceso.

Puede leer: La tragedia de Yulixa Toloza revive viejos señalamientos contra cirujanos recomendados por Yina Calderón

Otro de los argumentos expuestos por el juez para ordenar el envío a prisión fue que los procesados no tendrían arraigo en Colombia y contarían con facilidad para abandonar el país hacia territorio venezolano.

La Fiscalía sostiene que el Chevrolet Sonic es una de las principales piezas del caso, ya que dentro del automotor podrían encontrarse rastros biológicos como sangre, células de piel, cabello, huellas y ADN que ayuden a reconstruir qué ocurrió con Yulixa Toloza.

Más noticias: Caso Yulixa Toloza: Dijín habló sobre la extradición de los implicados y lanzó un mensaje a Venezuela

Los dos sujetos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de la mujer y determinar la responsabilidad de otros implicados en el caso.