Aficionados del Congo quedaron por fuera del Mundial 2026 por restricciones de ébola en Estados Unidos

Fotos: Capturas de pantalla de video compartido en redes el 1 de abril del 2026

La participación de la República Democrática del Congo en el próximo Mundial de fútbol quedó marcada por una emergencia sanitaria que ya afecta tanto al equipo como a sus aficionados. Mientras la selección logró adaptarse a las exigencias impuestas por Estados Unidos tras el brote de ébola, decenas de seguidores no pudieron obtener permiso para viajar al torneo.

Según Iusport.com, la Federación Congoleña de Fútbol confirmó que el combinado nacional tuvo que modificar completamente su preparación para cumplir con los controles sanitarios exigidos por las autoridades estadounidenses.

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Alerta por contagios de ébola deja a aficionados del Congo sin visa para el Mundial

Como parte de esas medidas, el plantel canceló la concentración prevista en Kinsasa y decidió permanecer en Europa durante 21 días antes de ingresar a territorio norteamericano.

El cuerpo técnico salió de la capital congoleña el pasado 20 de mayo rumbo a Bélgica, donde el equipo continuará su preparación mientras cumple el periodo de observación requerido.

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Según explicó la Federación, gran parte de los jugadores desarrolla actualmente su carrera en clubes europeos, por lo que consideran reducido el riesgo de contagio dentro de la delegación.

La situación, sin embargo, es muy distinta para cientos de aficionados que ya habían comprado entradas para los partidos del Mundial, pero no lograron tramitar sus visas debido a las restricciones migratorias implementadas por Estados Unidos ante la epidemia.

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El presidente de la FECOFA, Veron Mosengo Omba, solicitó a la FIFA estudiar posibles compensaciones económicas o devoluciones para los seguidores afectados que no podrán acompañar a su selección.

La emergencia sanitaria comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y ya deja más de 900 casos sospechosos de ébola en territorio congoleño, además de al menos 204 fallecimientos probables, según datos entregados por el Gobierno.

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La Organización Mundial de la Salud alertó que la variante detectada corresponde a la cepa Bundibugyo, considerada altamente peligrosa por su elevada tasa de mortalidad.

Pese al complejo panorama, la selección congoleña mantiene en pie su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.

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Antes de viajar a Norteamérica, el equipo disputará partidos amistosos frente a Dinamarca y Chile como parte de su preparación.

Los llamados “Leopardos” compartirán grupo con Colombia, Portugal y Uzbekistán en el torneo que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.