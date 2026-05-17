Desaparición de Yulixa Toloza: Mensaje de reconocida vidente le da un giro al caso

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá, sigue generando conmoción y preocupación en redes sociales. Ahora, un mensaje publicado por una reconocida vidente le da un giro al caso.

Se trata de Ayda Valencia, quien aseguró haber realizado una “canalización” relacionada con el caso y reveló las sensaciones que percibió.

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Vidente reveló las sensaciones que percibió al hacer una “canalización”

“Ayer hice una canalización muy leve, por respeto, porque no me han solicitado directamente sus familiares y lamentablemente no siento su energía. Veo todo muy oscuro. Cuando eso pasa, es que la persona lamentablemente no está. Espero equivocarme”, expresó la clarividente a través de un video compartido en sus redes sociales.

Las declaraciones rápidamente provocaron cientos de reacciones entre usuarios que siguen de cerca la búsqueda de Yulixa Toloza, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el pasado 13 de mayo.

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Según información conocida hasta el momento, la mujer ingresó a un establecimiento identificado como Beauty Láser Medicina Estética, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse una lipólisis láser con sedación.

Amalia, amiga que la acompañó al procedimiento, aseguró que después de la intervención Yulixa presentó complicaciones físicas y comenzó a verse muy débil, desorientada y con dificultades para mantenerse consciente.

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Videos difundidos en redes sociales mostrarían a la mujer en aparente mal estado tras salir del procedimiento.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el establecimiento no contaba con los permisos necesarios para operar ni para realizar este tipo de prácticas médicas, motivo por el cual fue sellado por la Alcaldía local.

Además, uno de los testimonios recopilados durante la investigación señala que la mujer salió del lugar en horas de la noche sostenida por dos hombres que la subieron a un vehículo con rumbo desconocido.

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Desde entonces, no se tienen noticias oficiales sobre su ubicación y las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza y establecer responsabilidades alrededor del procedimiento estético realizado en el lugar que ya fue sellado.