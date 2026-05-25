Los 10 crímenes cometidos bajo el mando de alias Calarcá después de quedar en libertad y que golpean la “paz total” de Petro

La estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro vuelve a quedar en el centro de la controversia tras conocerse un informe que recopila diez hechos violentos atribuidos a estructuras criminales bajo el mando de alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de las Farc que mantiene diálogos con el Gobierno.

El reportaje, publicado por El Colombiano, recopila los ataques, asesinatos, atentados y denuncias que habrían ocurrido mientras se mantenían suspendidas las órdenes de captura contra el cabecilla guerrillero y avanzaban las conversaciones de paz.

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Los crímenes de alias Calarcá mientras tenía la orden de captura levantada por el Gobierno Petro

Uno de los primeros episodios señalados fue la polémica caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) interceptada en Antioquia en julio de 2024. En los vehículos se movilizaban integrantes de las disidencias, armas, dinero en efectivo y un menor reclutado forzosamente. Pese a la captura inicial, varios implicados quedaron posteriormente en libertad al ser reconocidos como negociadores de paz.

El informe también recuerda la emboscada contra militares en Guaviare, ocurrida en abril de 2025, donde murieron siete uniformados y otros seis resultaron heridos en un ataque atribuido al EMBF. Tras la masacre, la continuidad de la mesa de negociación generó fuertes cuestionamientos.

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A esto se sumó el atentado contra un helicóptero Black Hawk de la Policía en Antioquia, en agosto de 2025. El ataque, ejecutado con explosivos, provocó la caída de la aeronave y dejó 13 policías muertos.

Otro de los hechos más graves documentados fue el asesinato de dos policías en un peaje de Cundinamarca. Los uniformados fueron atacados luego de detener un vehículo para una inspección de rutina.

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El reportaje también menciona el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido en Antioquia. El comunicador investigaba las consecuencias del conflicto armado en la región cuando fue retenido y posteriormente asesinado, presuntamente por integrantes del frente 36.

Entre los hechos atribuidos a estructuras bajo el mando de alias Calarcá aparece además el incendio de un bus en Caquetá, ataque en el que murió calcinado un suboficial del Ejército luego de que hombres armados interceptaran el vehículo y le prendieran fuego.

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Las denuncias incluyen además masacres, reclutamiento forzado de menores, desplazamientos de comunidades y ataques con explosivos contra unidades militares en distintas regiones del país.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el crecimiento de la estructura armada durante el periodo de negociaciones. Según cifras citadas en la publicación, el EMBF habría incrementado más de un 100 % su número de integrantes desde el inicio de los diálogos y extendido su presencia a diez departamentos.

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El informe también advierte sobre posibles infiltraciones en organismos de inteligencia del Estado y cuestiona decisiones del Gobierno que, según sectores políticos y militares, habrían facilitado el fortalecimiento de las disidencias.

La publicación revive el debate sobre los resultados de la “paz total”, una de las principales banderas del Gobierno Petro, en medio del deterioro de la seguridad y del aumento de ataques armados en varias zonas del país.