“Petro quiere mezclar peras con manzanas”: Fico respondió a acusaciones sobre presunta financiación ilegal desde ISA Perú

Federico Gutiérrez respondió a publicación de Petro que lo señala sobre financiación de ISA Perú

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta financiación irregular de campañas políticas a través de contratos de ISA Perú y aseguró que el mandatario está intentando “desviar la atención” en plena recta final de las elecciones presidenciales.

Fico se pronunció luego de que Petro publicara un mensaje en redes sociales en el que pidió al ministro de Minas y Energía revisar las subcontrataciones de ISA en Perú para establecer si recursos provenientes de ese país estarían llegando a financiadores de campañas políticas vinculadas a sectores de derecha.

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Federico Gutiérrez aseguró que Petro está buscando distraer la atención

En su publicación, el presidente mencionó directamente a Federico Gutiérrez y al candidato presidencial Abelardo De la Espriella, insinuando posibles irregularidades relacionadas con recursos extranjeros y contratación en ISA.

Frente a esas acusaciones, el alcalde fue enfático en negar cualquier vínculo. “No tengo absolutamente nada que ver con contratos en ISA”, afirmó durante una entrevista en Blu Radio.

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Gutiérrez sostuvo que ISA es una compañía controlada mayoritariamente por el Gobierno Nacional y recordó que EPM solo tiene representación minoritaria en la junta directiva por su participación accionaria.

El alcalde aseguró que el presidente estaría intentando cambiar el foco de atención sobre investigaciones periodísticas que, según él, llevan meses revelando presuntas irregularidades dentro de ISA Perú y decisiones tomadas por antiguos directivos cercanos al petrismo.

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“Aquí lo que hay es una investigación de hace meses donde se mostraba cómo personas que ellos tenían manejando ISA en Perú estarían buscando algunos negocios”, señaló.

También mencionó antiguos escándalos relacionados con EPM y Afinia, “no se les olvide que son los mismos que están involucrados en el escándalo del cambio de gerente de Afinia, donde habrían pagado entre cinco y ocho millones de dólares solo para cambiar un gerente”, afirmó y que fue lo que él denunció.

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Gutiérrez sostuvo que el presidente Petro estaría utilizando el tema como estrategia política en medio de la campaña presidencial. “Estamos a pocos días de una elección y Petro quiere mezclar peras con manzanas para distraer”, dijo.

Durante la entrevista, el alcalde también respondió a las referencias hechas por el mandatario sobre empresarios y contratistas supuestamente relacionados con campañas políticas. “Claro que uno conoce empresarios y contratistas, pero eso no significa que tengamos relación con contratos allá”, explicó.

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Finalmente, Gutiérrez aseguró que detrás de la polémica existiría molestia dentro del Gobierno por cambios recientes en la administración de ISA y por la salida de personas cuestionadas que, según él, habían sido impulsadas desde sectores cercanos al petrismo.