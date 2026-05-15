Identifican al presunto cirujano de origen venezolano que habría operado a Yulixa Toloza, que sigue desaparecida

Yulixa Toloza sigue desaparecida luego de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 14 de mayo de 2026)

Las autoridades continúan investigando la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que ingresó a un centro estético ilegal en Bogotá para realizarse un procedimiento y de quien no se conoce su paradero desde hace más de 40 horas.

En medio de las pesquisas, comenzó a tomar fuerza el nombre del supuesto cirujano que habría intervenido a la paciente en el establecimiento Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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Identifican al presunto cirujano que operaba en el centro de estética del que desapareció Yulixa Toloza

Según testimonios conocidos por medios de comunicación y allegados a la familia, el hombre fue identificado como Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado el procedimiento de lipólisis láser que, presuntamente, habría desencadenado complicaciones de salud en Yulixa Toloza.

De acuerdo con versiones entregadas por personas cercanas al caso, Ramos sería de origen venezolano y llevaría aproximadamente siete años residiendo en Colombia. Además, algunas fuentes indicaron que tendría formación como enfermero.

A través de Instagram una mujer hizo la publicación en su historia, en la que lo señala como el presunto responsable.

El presunto cirujano señalado en el caso de Yulixa Toloza Cirujano señalado en el caso de Yulixa Toloza. (Captura de pantalla Instagram @stefa_0198 15 de mayo 2026) (Captura de pantalla)

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La investigación también apunta a otros administradores del establecimiento, entre ellos María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del lugar, y Edinson Torres, quien sería su pareja sentimental y uno de los encargados de la operación del negocio.

Las autoridades buscan establecer el paradero de los tres, ya que, según información recopilada en la investigación, ninguno ha regresado a sus residencias y los números celulares utilizados para promocionar los servicios del centro estético permanecen apagados o sin respuesta.

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Un exsocio del negocio aseguró que Edinson Torres lo contactó tiempo atrás para invertir en el establecimiento debido a que necesitaban a una persona con documentos colombianos para formalizar la empresa. Según relató, durante el tiempo en que estuvo vinculado al proyecto no se realizaban cirugías ni procedimientos invasivos.

De acuerdo con esa versión, el lugar inicialmente ofrecía servicios relacionados con estética básica, como masajes, tratamientos faciales, venta de fajas y cuidados posoperatorios.

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Sin embargo, en los últimos meses el negocio comenzó a promocionar en redes sociales procedimientos como lipólisis láser, lipotransferencias y lipo 360 “sin dolor”, con precios que oscilaban entre los 3,6 y 4,3 millones de pesos.

Las publicaciones también ofrecían supuestos paquetes de recuperación con habitación privada, alimentación, enfermería y acompañamiento especializado durante el posoperatorio.

Mientras avanza la búsqueda de Yulixa Toloza, las autoridades intentan esclarecer qué ocurrió dentro del establecimiento y determinar las responsabilidades de quienes administraban el lugar.