“Detrás había tres médicos venezolanos”: Amiga de Yulixa Toloza revela nuevos detalles sobre centro estético donde desapareció

Se conocen detalles alrededor del caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Ahora, una de sus amigas aseguró que detrás del lugar donde fue intervenida habría tres médicos venezolanos y denunció presuntas irregularidades en las condiciones del establecimiento.

Según contó la mujer a Blu Radio, Yulixa decidió practicarse una lipólisis con láser porque varias conocidas ya se habían realizado allí el mismo procedimiento y, aparentemente, sin complicaciones.

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Revelan detalles sobre centro estético desde donde desapareció Yulitza Toloza en Bogotá

“Yo le dije que si estaba segura porque yo dudaba mucho en el precio que ella decía que iba a pagar. Ella dijo que sí, que no había ningún problema porque varias conocidas de ella se habían hecho ese procedimiento y que todo salió muy bien”, afirmó.

La amiga explicó que por la intervención le cobraron aproximadamente 3 millones de pesos y señaló que desde el comienzo tuvo dudas sobre quiénes realizarían realmente el procedimiento.

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Sobre el equipo médico dijo: “Yo la verdad al anestesiólogo no lo vi porque yo salí del cuarto de espera y él ya iba saliendo. Pero las dos personas que le estaban haciendo el procedimiento eran venezolanas”.

Luego agregó: “Sí, eran venezolanos. Y la verdad me da la impresión de que no se veían muy serios”.

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La mujer aseguró que inicialmente el lugar aparentaba normalidad, pero todo cambió cuando subió al área de recuperación tras la cirugía. “Yo me quedé en la sala esperándola y todo se veía muy ordenado. Pero cuando me dijeron: ‘suba, que su amiga ya salió del procedimiento’, empecé a subir las escaleras y vi eso en unas condiciones muy precarias de salubridad, nada aseado. O sea, pésimo, pésimo. Yo me asusté”, relató.

Aunque no puede confirmar si quienes atendieron a Yulitza eran realmente médicos titulados, dijo que la situación le generó muchas sospechas. “No es fácil saberlo. Ellos hablaban cosas muy técnicas”, expresó.

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La amiga insistió en “varias conocidas de ella se hicieron esa misma cirugía ahí, con esa misma clínica. Entonces ella venía muy confiada por eso”, señaló.

Sin embargo, horas después de la intervención, asegura que el estado de salud de Yulitza era alarmante. “Ella estaba muy mal. No podía respirar y refería que le dolía mucho la espalda. Me decía que le pusieran una almohada porque le dolía muchísimo. Yo consulté con un amigo médico y él me dijo que por esos síntomas lo más posible era que de pronto le hubieran perforado un pulmón o algo”, relató.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de Yulixa Toloza. Las autoridades investigan y están revisando las cámaras de seguridad del sector, que permitan observar cómo salió la mujer del centro estético.