Apareció un testigo que asegura que a Yulixa Toloza “la sacaron arrastrada” del centro de estética

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, sigue rodeada de interrogantes y ahora un nuevo testimonio podría convertirse en pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades en Bogotá. Un testigo aseguró que la víctima fue sacada “arrastrada” del centro estético Beauty Laser, ubicado en el sector de Venecia, en el sur de la capital.

De acuerdo con el reporte conocido por el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional mantienen un operativo de búsqueda luego de establecer que dos hombres trasladaron a la mujer, aparentemente inconsciente, hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur.

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Nuevo testimonio revela que dos hombres sacaron “arrastrada” a Yulixa Toloza del centro de estética

El relato del testigo describe una escena angustiante ocurrida hacia las 7:24 de la noche. “La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, afirmó la persona que presenció el momento en que sacaban a Toloza del establecimiento.

Según esa versión, inicialmente los hombres habrían intentado introducirla en el baúl del carro, pero cambiaron de decisión debido a la presencia de varias personas que esperaban un bus del SITP cerca del lugar. Finalmente, la habrían sentado en la parte trasera del vehículo.

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El mismo testigo aseguró que el estado físico de la mujer era alarmante. “Estaba demasiado blanca y los labios como morados”, relató.

Las autoridades investigan la posible participación del esposo de la propietaria del centro estético y de uno de los empleados del negocio. Además, se conoció que, antes de la desaparición de Yulixa Toloza, la dueña del establecimiento habría salido del lugar acompañada de menores de edad y cargando varias maletas que, presuntamente, contenían dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad, lo que habría dificultado la recolección de pruebas.

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La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó que el centro de estética operaba en condiciones irregulares. Según explicó, funcionarios de la Secretaría de Salud ya habían intentado realizar inspecciones en ocasiones anteriores, pero nunca se permitió el ingreso de las autoridades.

Tras conocerse la desaparición, la Policía Nacional impuso un cierre preventivo de diez días al establecimiento luego de verificar que la documentación requerida no estaba en regla.

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La investigación también dejó al descubierto que el negocio manejaba importantes sumas de dinero. De acuerdo con las autoridades, el centro estético tendría ingresos mensuales cercanos a los 70 millones de pesos, recursos que eran administrados principalmente en efectivo.

Mientras avanzan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y encontrar a Yulixa Toloza, las autoridades mantienen un cerco preventivo para impedir que los principales sospechosos, quienes serían de nacionalidad venezolana, abandonen el país.