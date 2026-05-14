Denuncia: Amigas de mujer que fue a realizarse un procedimiento estético aseguran que está desaparecida

Mujer habría desapareció después de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla del Ojo de la Noche 14 de mayo de 2026)

Una mujer de 52 años, identificada como Yulitza Consuelo Toloza, desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Sus amigas denunciaron que la última vez que la vieron estaba en delicado estado de salud y que, horas después, el lugar donde permanecía aseguró que había salido por voluntad propia.

El caso fue revelado por El Ojo de la Noche de Noticias Caracol y ha generado preocupación por las condiciones en las que operaría el establecimiento donde se realizó la intervención.

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Mujer estaría desaparecida después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá

Según el relato de las denunciantes, Yulitza ingresó al procedimiento hacia las 8:00 de la mañana para practicarse una lipólisis con láser, una intervención que supuestamente sería ambulatoria y tardaría cerca de dos horas.

Sin embargo, aseguran que solo volvieron a tener noticias de ella hacia la 1:00 de la tarde, cuando les informaron que el procedimiento había terminado. Más tarde, alrededor de las 4:00 p. m., pudieron verla nuevamente y aseguran que presentaba signos alarmantes.

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“Estaba muy pálida, con los labios morados y le faltaba muchísimo el aire”, relató Yuri Paola Mora, una de sus amigas.

Por su condición, decidieron dejarla recluida en el lugar y pagaron el dinero que, según denunciaron, les cobraron por la habitación y la permanencia de un acompañante. Pero horas después, cuando regresaron en la noche con ropa y alimentos, Yulitza ya no estaba.

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De acuerdo con el testimonio entregado a Noticias Caracol, las personas encargadas del sitio les dijeron que la paciente había pedido salir hacia las 7:30 de la noche para irse a su casa.

Las amigas de la mujer aseguran que esa versión no coincide con el estado en el que la habían visto horas antes.

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“Es imposible que ella, estando consciente y en la condición que estaba, se hubiera ido sola y no contestara llamadas ni mensajes”, afirmó la denunciante.

Aunque el teléfono celular de Yulitza aparecía conectado a WhatsApp, las respuestas que recibieron fueron confusas. Entre los mensajes enviados, supuestamente por ella, se leía: “Voy casa, tengo sueño”. Después, otro mensaje indicaba que la habían llevado a un hospital, aunque no especificaba cuál.

Sus allegados iniciaron una búsqueda en hospitales, estaciones de Policía y otros puntos de la ciudad, pero hasta el momento no tienen información clara sobre su paradero.

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La situación se volvió aún más preocupante cuando, según el informe periodístico, en el lugar encontraron a otra mujer que aseguró estar en recuperación y permanecer encerrada bajo llave.

Ahora las autoridades investigan qué ocurrió con Yulitza, quiénes realizaron el procedimiento estético y bajo qué condiciones funcionaba el sitio donde fue atendida.