“¿Qué le pasó a usted con las ballenas?”: Fajardo le respondió a Néstor Morales cuando le preguntó si ya tenía tiquetes para Nuquí

En medio de una entrevista en Blu Radio, el candidato presidencial Sergio Fajardo volvió a referirse a uno de los episodios más recordados de su carrera política: el viaje que hizo a Nuquí tras la primera vuelta presidencial de 2018 y que terminó convirtiéndose en símbolo de las críticas por su decisión de votar en blanco.

Todo comenzó cuando Néstor Morales, le preguntó si ya tenía “tiquetes para Nuquí” en caso de no pasar a una eventual segunda vuelta presidencial.

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Néstor Morales le preguntó a Fajardo si ya tenía tiquetes a Nuquí para ver ballenas si no pasa la segunda vuelta

La pregunta hizo referencia al viaje que realizó Fajardo a la costa pacífica chocoana después de quedar fuera de la disputa presidencial entre Gustavo Petro e Iván Duque en 2018. “No tengo tiquetes en esta oportunidad”, respondió entre risas el exgobernador de Antioquia, antes de explicar nuevamente por qué tomó esa decisión hace ocho años.

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Fajardo recordó que en aquel momento decidió votar en blanco luego de haber mantenido durante toda la campaña una postura crítica frente a ambos candidatos que llegaron a segunda vuelta. “Yo dije: voy a votar en blanco, porque he estado parado físicamente en una confrontación y aquí están escritas mis razones”, explicó.

El candidato también defendió el esfuerzo económico y político de su campaña de 2018 y comparó los recursos utilizados entonces con los presupuestos de otras candidaturas.

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Según afirmó, mientras las campañas de Gustavo Petro e Iván Duque alcanzaron topes cercanos a los 24.000 millones de pesos, la suya costó alrededor de 10.000 millones.

Además, aseguró que la actual campaña presidencial se está desarrollando con menos de 4.000 millones de pesos, pese a que el tope autorizado hoy ronda los 37.000 millones.

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Durante la entrevista, Fajardo relató el desgaste físico y emocional que implica una campaña presidencial y explicó que, tras finalizar la contienda de 2018, necesitaba descansar. “Cuando se termina una campaña, al otro día le duele todo. El cuerpo empieza a cobrarle toda la energía gastada durante meses”, señaló.

Contó que por esa razón decidió viajar unos días a Nuquí para desconectarse después de las elecciones. “Me fui tres días a Nuquí. Allá estaban las ballenas, aunque realmente no vi ninguna”, comentó entre risas.

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Fajardo añadió que, pese a la polémica que generó aquel episodio, considera que todos los candidatos tienen derecho a descansar después de una campaña tan intensa.

Sin embargo, cuando Néstor Morales le preguntó directamente si volvería a votar en blanco en caso de no clasificar a segunda vuelta, el candidato evitó dar una respuesta definitiva. “Estoy convencido de que voy a pasar”, respondió Fajardo, quien insistió en que solo hablará de ese escenario cuando termine la primera vuelta presidencial.