¿Qué pasa si llega la hora del cierre de mesas y usted sigue en la fila para votar?, no se deje ‘encartar’ el voto

Hoy domingo, 8 de marzo, se llevan a cabo en Colombia las elecciones legislativas de 2026, una jornada clave en la que los ciudadanos eligen a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participan en consultas internas de distintas coaliciones políticas para definir a sus candidatos presidenciales. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en esta jornada, que también sirve como un primer termómetro de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en los próximos meses.

Más información sobre las elecciones: ¡Pilas con los trancones! Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

Durante estas votaciones, los ciudadanos pueden elegir a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, quienes integrarán el Congreso para el periodo 2026-2030. En total, se disputan 102 escaños en el Senado y 183 en la Cámara, con miles de candidatos de diferentes partidos y movimientos políticos que buscan llegar al Legislativo.

Le puede interesar: ¿Quién es el cuestionado candidato de Abelardo de la Espriella que intimidó a Margarita Rosa de Francisco en Miami?

Además de la elección del Congreso, este domingo también se realizan consultas interpartidistas, en las que algunos sectores políticos escogen mediante voto popular a sus candidatos para la presidencia de la República. Estas consultas permiten que los ciudadanos participen en la selección de los aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial.

¿Hasta que horas puede votar hoy?

La jornada electoral se desarrolla en todo el país entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Las autoridades han señalado que después de esa hora las mesas de votación se cierran y comienza el proceso de conteo de votos, conocido como preconteo, cuyos primeros resultados suelen conocerse en la tarde y noche del mismo día.

Para poder votar, los ciudadanos deben presentarse en el puesto asignado con su cédula de ciudadanía física o digital, único documento válido para ejercer el derecho al voto. En la mesa recibirán los tarjetones correspondientes: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y, en caso de querer participar, uno adicional para la consulta interpartidista.

¿Qué pasa si está en la fila y llega la hora de cierre de votaciones?

En Colombia, las mesas de votación funcionan hasta las 4:00 p. m., pero si a esa hora todavía hay personas esperando en la fila dentro del puesto de votación, los jurados deben permitirles votar antes de cerrar definitivamente la mesa. Por esta razón, las autoridades electorales suelen pedir a los ciudadanos llegar con anticipación para evitar congestiones al final de la jornada.

Una vez todas las personas que estaban en la fila hayan votado, se procede al cierre de la mesa y al inicio del conteo de los votos, proceso conocido como preconteo, cuyos resultados preliminares comienzan a conocerse durante la tarde y la noche del mismo día.

¿Cómo saber su lugar de votación?

Quienes aún no conocen su lugar de votación pueden consultarlo fácilmente. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un sistema en línea en el que los ciudadanos solo deben ingresar su número de cédula para conocer puesto, mesa y dirección exacta donde deben votar. Esta información también puede consultarse a través de herramientas digitales y aplicaciones habilitadas para el proceso electoral.

Las autoridades electorales han insistido en la importancia de participar en la jornada, ya que la elección del Congreso tiene un impacto directo en la elaboración de leyes, el control político al Gobierno y en las decisiones que marcan el rumbo del país durante los próximos años.

*Esta nota fue escrita con ayuda inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.