ATENCIÓN: Capturaron a candidato al Senado del Partido de la U por presuntos nexos con ‘Papá Pitufo’

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación confirmó mediante un comunicado de prensa que Freddy Camilo Gómez, candidato al Senado del Partido de la U, fue capturado tras votar en puesto de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. PUBLIMETRO ya había puesto en evidencia este caso y había llamado la atención sobre el puesto que ocupaba Gómez Castro en la lista al Senado del Partido de la U.

“Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Esta persona sería una de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’”, sostuvo la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente investigador, las pruebas en su contra señalarían que habría tenido contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la rama judicial para que permitieran el supuesto ingreso de mercancía de contrabando a cambio de dinero.

El ente investigador también se refirió a otros exintegrantes de la Policía Nacional que fueron detenidos por este mismo caso.

“Por este mismo caso, también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional. Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago. Adicionalmente, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados. Entre tanto, Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando de por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar)”, sostuvo la Fiscalía.

Freddy Camilo Gómez también fue funcionario de la Alcaldía de Petro en Bogotá

Uno de los detalles más llamativos sobre la carrera política de Freddy Camilo Gómez fue su paso por la Alcaldía de Bogotá durante el gobierno del hoy presidente Gustavo Petro.

En su momento, el entonces alcalde mayor lo nombró como director del Instituto para la Economía Social (Ipes). El nombramiento, valga decirlo, se dio antes de que Gómez Castro apareciera salpicado en la investigación contra alias Papá Pitufo.

La lista de los candidatos cuestionados que buscan llegar o mantenerse en el Senado

De cara a estas elecciones legislativas, hay varios candidatos y candidatas sobre quienes pesan cuestionamientos por tener investigaciones activas en su contra, ser parte de clanes políticos o tener nexos con personas que tienen líos con la justicia.

