Capturan a un hombre con propaganda política y 11 millones de pesos en efectivo mientras estaba en un puesto de votación

Urnas - Fotos: Capturas de redes sociales el 8 de marzo del 2026

Una grave situación se dio a conocer en Medellín por el periodista de RCN, Julián Velásquez. Según él, la policía de la capital antioqueña ha dado a conocer dos capturas de personas cometiendo delitos electorales con publicidad de candidatos, partidos y dinero en efectivo.

Una de ellas portaba 11 millones de pesos mientras estaba al lado del puesto de votación ubicado en Guayabal, siendo uno de los más concurridos de Medellín. Este se suma a las decenas de casos que se han visto en todo el país, donde ya van más de 3 mil millones de pesos incautados por las autoridades y una gran cantidad de personas privadas de la libertad.

Por otro lado, mientras la jornada electoral avanza, se espera que al final haya un reporte final por parte de los entes reguladores dando a conocer los casos de sobornos y alteración de votantes mediante dineros o publicidad entregada de manera ilegal.

Denuncian entrega de tarjetones marcados a adultos mayores en medio de las elecciones

Nueva polémica sacude las elecciones al Congreso 2026 en Colombia. En medio de una jornada marcada por múltiples denuncias de presuntas irregularidades electorales, un video difundido en redes sociales desató controversia tras mostrar supuestos tarjetones ya marcados entregados a votantes en un puesto de votación en Aguachica, Cesar.

La denuncia fue divulgada inicialmente por el periodista Jacobo Solano Cerchiaro, quien alertó sobre una situación ocurrida en la escuela Guillermo León Valencia, específicamente en la mesa 4, donde según el reporte se estarían entregando papeletas marcadas a adultos mayores.

“ATENCIÓN: en Aguachica, Cesar, escuela Guillermo León Valencia, mesa 4, a personas de la tercera edad le están entregando tarjetones marcados con el logo del Centro Democrático y para la consulta con Roy Barreras. ¡Pilas!”, señaló el periodista en sus redes sociales al publicar el video de la presunta irregularidad.

Plataformas de transportes anuncian descuentos para salir a votar hoy 8 de marzo en elecciones legislativas

Este domingo 8 de marzo se están llevando a cabo las elecciones legislativas donde los colombianos eligirán cómo quedará conformado el Congreso de la República y participarán en las consultas interpartidistas.

Normalmente los ciudadanos ejercen su derecho al voto cerca al lugar de sus residencias, sin embargo, hay quienes tienen inscritas sus cédulas en otro lugar más retirado por lo que deben optar por tomar transporte para dirigirse a los puestos de votación.

En ese sentido y sumándose a la coyuntura, las plataformas de transporte anunciaron una serie de descuentos para que la ciudadanía tome sus servicios y voten.

Apps como Cabify, Uber y DiDi, dieron códigos promocionales para que las personas se movilicen durante el día.

Uber

La plataforma de Uber dio a conocer que tendrá un código denominado COLOMBIAELIGE, donde ofrece el 50% de descuento en dos viajes y un descuento máximo de $5.000

DiDi

La app de DiDi informó que tiene un cupón llamado VOTACONDIDI, con el cual ofrece el 20% de descuento en un viaje teniendo un tope de $2.700

Cabify

Cabify por su parte tiene disponible un cupón con el 60% de descuento en dos viajes con un tope máximo de COP 14.000 por trayecto.

