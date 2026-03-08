¿El ELN está detrás del traslado masivo de votantes? Mindefensa indaga nexos criminales en la frontera

La jornada electoral en Colombia se ha visto sacudida por las denuncias de un movimiento masivo e irregular en la frontera con Venezuela. Tras la detección del ingreso de aproximadamente 2.400 personas por pasos no autorizados en Norte de Santander, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que existen fuertes indicios que vinculan a grupos armados con esta movilización.

Lea también: Denuncian ingreso ilegal de miles de personas desde Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

De acuerdo con la declaración, informes preliminares de inteligencia sugieren una participación activa del “cartel del ELN” en esta región fronteriza. Las autoridades investigan si este grupo criminal ejerció un “constreñimiento” sobre los ciudadanos para obligarlos a cruzar ilegalmente con el fin de participar en las elecciones.

ELN Imagen de referencia de la guerrila del ELN. Foto: Juan Pablo Pino - PUBLIMETRO (Juan Pablo Pino - PUBLIMETRO)

“Averiguar de dónde llegó la plata”

El ministro Sánchez fue claro al señalar que la Fiscalía General de la Nación ya está corroborando estas pruebas para determinar si hubo financiación con recursos ilícitos. En este sentido, envió un mensaje contundente a las empresas de transporte que facilitaron el traslado de estas personas.

“¿Quién les pagó? ¿De dónde llegó la plata?”, cuestionó el ministro en declaraciones recientes. Sánchez advirtió que, de comprobarse la relación con dineros ilegales, se procederá con sanciones severas que incluyen la extinción de dominio para los vehículos involucrados.

Siga leyendo: Pedro Sánchez, Mindefensa, votó por primera vez en su vida y lanzó dura propuesta sobre el uso de efectivo

Por ahora, los puestos de control migratorio permanecen en alerta máxima, recordando que, aunque la frontera esté habilitada en otros momentos, durante esta jornada el paso está oficialmente cerrado y cualquier ingreso debe hacerse bajo las normas establecidas.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad electoral a la línea 157.