María José Pizarro corrigió públicamente a Vicky Dávila por su señalamiento de las elecciones

María José Pizarro, senadora y jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, salió al paso y le hizo una corrección pública a la precandidata Vicky Dávila, dejándole en claro que los jurados no pueden hacer lo que ella reclama.

Esto, después de que la candidata de una de las consultas presidenciales señalara que tiene denuncias de muchas personas que dicen no le están ofreciendo el tarjetón de las consultas de los partidos.

“Muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación. @Registraduria”, denunció Dávila.

Ante esto, vino la corrección de María José Pizarro que le aclaró que los jurados no pueden ofrecer dichos tarjetones. Son los ciudadanos quienes deben solicitarlos y en caso de que haya ofrecimiento, se podría estar incurriendo en inducción al voto.

“Porque es irregular hacerlo, el tarjetón de las Consultas debe ser solicitado por el votante. ¡Los jurados no pueden equivocarse o estarían induciendo al voto!”, respondió Pizarro.

Esto, en medio de las elecciones al Congreso 2026 en Colombia en donde se vota para Senado y Cámara de Representantes y también están las consultas de precandidatos de distintos sectores políticos.

Elecciones bajo un clima de denuncias

Entre las denuncias de esta jornada electoral, se destaca la captura del candidato a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira, del Centro Democrático, ocurrida en inmediaciones del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Según versiones difundidas por medios y periodistas, el aspirante habría intentado deshacerse de una bolsa con cerca de 20 millones de pesos en efectivo y posteriormente habría ofrecido dinero a uniformados para evitar el procedimiento policial.

También se conocieron denuncias del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una presunta grabación que comprometería a un registrador departamental en un caso de compra de votos. Según el funcionario, al registrador de Córdoba le habrían ofrecido 100 millones de pesos por mil votos para favorecer a un candidato, material que sería entregado a la Fiscalía.

Esto se suma a la alerta sobre el paso irregular desde Venezuela y otras denuncias que han marcado el inicio de las elecciones legislativas en Colombia, entre ellas el señalamiento de que están entregando tarjetones ya marcados.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también solicitó investigar posibles redes de compra de votos y pidió a la Fiscalía allanar lugares señalados por ciudadanos y autoridades como centros de esta práctica ilegal.

Las elecciones de este domingo definirán la nueva composición del Congreso de la República, en medio de un clima político marcado por denuncias de corrupción electoral, controles reforzados de la Fuerza Pública y vigilancia especial en varias regiones del país.