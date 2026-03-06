¡Pilas con los trancones! Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo de 2026, la movilidad de Bogotá se transforma por completo por el curso de las elecciones legislativas, por esto la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó la implementación de un fuerte operativo que incluye bloqueos viales, alteraciones de rutas de transporte público y la suspensión total de la tradicional ciclovía dominical en toda la ciudad para garantizar el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República.

🔴 Le puede interesar 🔴: ¿Hay ciclovía este domingo 8 de marzo? Conozca la decisión de la Alcaldía de Bogotá por elecciones

El complejo de Corferias, el mayor puesto de votación de la capital, tendrá un perímetro restringido y fuertemente custodiado. El cuadrante cerrado va desde la carrera 33 hasta la 44, y entre la avenida de las Américas y la calle 26. Solo los residentes con acceso controlado y los vehículos de emergencia podrán ingresar a esta zona.

Quienes transiten por la calle 25 hacia el oriente deberán desviarse obligatoriamente por la calle 26 para empalmar con la avenida NQS. Asimismo, los vehículos que suelen tomar la carrera 40 tendrán que buscar la avenida de las Américas hacia el norte o la calle 26 hacia el sur. Las medidas en esta área no terminan con el cierre de las urnas; debido al proceso de escrutinio, arterias como la calzada norte de la avenida La Esperanza y la carrera 37 permanecerán cerradas hasta la 1:00 p. m. del lunes 9 de marzo, obligando a los buses del SITP a tomar la carrera 50.

En el centro histórico, el paso vehicular en los alrededores de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor estará bloqueado desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 8:00 p. m. del domingo. La restricción abarca la carrera 8 y la carrera 9 entre calles 10 y 12B. Los conductores que bajen por la carrera 8 deberán girar en la calle 12B al occidente y usar la carrera 10 como ruta de escape.

Afectaciones en los barrios y custodia de bodegas

Más allá del centro extendido, los cierres impactarán temporalmente la cotidianidad de diez localidades. Por orden de la Registraduría y la Policía Metropolitana, se aislarán cuadras enteras en sectores como Canaima (Usaquén), Chicó Norte y Reservado (Chapinero) y varios puntos en Usme (Danubio Azul, Usminia) y Ciudad Bolívar. En el occidente, Fontibón registrará alteraciones sobre la calle 17A y la carrera 99, mientras que en Suba, el Parque Fundacional tendrá bloqueos entre las carreras 90 y 92.

Lea también 🟢: Extraditan al ‘Monstruo de Latinoamérica’: responderá en Colombia por abusos contra menores

La logística electoral también obliga a clausurar vías de carácter industrial. En el sector de Montevideo, zona que alberga las bodegas de material electoral, se bloqueará el paso de vehículos particulares en tramos de las carreras 68B y 68D, entre las calles 11 y 13, desde la madrugada del sábado hasta las 6:00 a. m. del domingo.

Operativo de control

Para mantener el orden, el Distrito desplegará un contingente de más de 700 agentes civiles y policías de tránsito. El dispositivo cuenta con 60 grúas listas para inmovilizar de inmediato los vehículos mal estacionados que obstruyan las zonas de votación. Todo el operativo será monitoreado en tiempo real desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

La directriz principal de la administración distrital es contundente: deje el carro particular en casa. Se le hace un llamado a los ciudadanos a llegar a las urnas caminando, en bicicleta, o utilizando las redes de SITP y TransMilenio. Los horarios estipulados de apertura vial están sujetos a modificaciones imprevistas por parte del Centro Operativo de Emergencias (COE) según el comportamiento del flujo vehicular.