Alerta en la frontera: revelan detalles sobre el ingreso ilegal de más de 2.400 personas desde Venezuela hasta el Norte de Santander

El Ministerio de Defensa reportó que durante esta jornada electoral del 8 de marzo más de 2.400 personas ingresaron ilegalmente desde Venezuela hasta Norte de Santander, en un día en el que las fronteras están cerradas por los comicios legislativos. Estas personas estarían siendo trasladadas en un planchón y posteriormente movilizadas en buses hacia puestos de votación.

Lea más sobre las elecciones legislativas aquí: “Estamos vigilantes”: Iván Cepeda habla después de votar y revela su posición frente a las sospechas por irregularidades

Habían buses dispuestos para el transporte

El jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, advirtió que estas personas, presuntamente, se estarían dirigiendo hacia el territorio nacional para votar, y recordó que, aún si la frontera estuviera habilitada, el ingreso al país solo debe realizarse a través de los puestos de control migratorio ya establecidos.

“También se investigan empresas de transporte que podrían estar facilitando este presunto delito”, agregó Sánchez, y afirmó que se evaluarán sanciones en caso de confirmarse el delito, incluyendo la extinción de dominio si se comprueba que hubo financiación con recursos ilícitos.

Desde el Ministerio confirmaron que las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos verificando la situación.

Esto también le puede interesar: Restricciones de movilidad para las elecciones 2026: ¿Habrá prohibición de parrillero en moto en Colombia?

Esto dijo el presidente Petro

Según el presidente Gustavo Petro son 60 los buses detenidos, aunque otras versiones, como la de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, apuntan a que serían 77 vehículos dispuestos. “Se ha capturado en esta operación de cuidado del voto al hijo del importante contratista de la alcaldía, espero la policía y su comandante cumplan con su deber”, aseveró el mandatario.