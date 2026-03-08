¿Quién es el cuestionado candidato de Abelardo de la Espriella que intimidó a Margarita Rosa de Francisco en Miami?

Las votaciones para elegir el nuevo Congreso de la República, así como las consultas internas de algunos partidos, avanzan desde el pasado lunes en los puestos habilitados para colombianos en el exterior. En ciudades de Estados Unidos, donde reside una amplia comunidad de connacionales, varios ciudadanos ya han acudido a las urnas mientras otros continúan realizando actividades de campaña.

Más información: ¡Pilas con los trancones! Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

En medio de este ambiente electoral se registró un episodio que ha llamado la atención en redes sociales. Un video muestra al activista político Oswaldo Ortiz mientras sigue a Margarita Rosa de Francisco con su celular para grabarla y hacerle preguntas relacionadas con los senadores Iván Cepeda y Gustavo Petro. Aunque en el registro no se escuchan insultos ni un tono agresivo, el insistente acercamiento generó críticas entre algunos usuarios.

Le puede interesar: Denuncian entrega de tarjetones marcados a adultos mayores en medio de las elecciones

La grabación, que dura cerca de 30 segundos, termina cuando otra mujer se acerca a Ortiz, visiblemente emocionada, y lo abraza, interrumpiendo el momento. En redes sociales hubo varias reacciones y reproches ante la actitud del candidato.

¿Quién es Oswaldo Ortiz?

Ortiz también participa en la actual contienda electoral. El activista se postuló como candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior y ha promovido su aspiración junto con la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien representa al partido Salvación Nacional.

Más de las elecciones: Capturado candidato del Centro Democrático con varios millones en su poder y por presunto intento de soborno

No es la primera vez que busca un cargo de elección popular. En 2018 intentó llegar al Senado, aunque en esa ocasión no logró obtener los votos necesarios para alcanzar una curul.

Su candidatura también refleja un fenómeno que se ha visto en el panorama político reciente, varios sectores cercanos al uribismo han decidido apartarse del Centro Democrático para respaldar proyectos políticos como el de Salvación Nacional o la aspiración de De la Espriella.

¿Cómo será la jornada electoral del 8 de marzo?

Las mesas de votación para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas están habilitadas este domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país. Una vez se cierren las urnas comenzará el conteo de votos por parte de los jurados de mesa, proceso que da paso al preconteo, cuyos primeros resultados preliminares suelen conocerse en el transcurso de la tarde y la noche del mismo día, mientras que el escrutinio oficial, que es el que tiene validez jurídica, continúa posteriormente en las comisiones escrutadoras durante los días siguientes