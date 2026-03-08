Petro señala a poderoso contratista de Cúcuta como el organizador del ingreso ilegal de miles de personas en la frontera

Petro señala a poderoso contratista de Cúcuta, como la persona detrás del ingreso de miles de personas por la frontera con el objetivo de votar.

El presidente Gustavo Petro se refirió al ingreso ilegal de miles de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el objetivo presuntamente de participar en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

El hecho que se produjo en Norte de Santander, al parecer movilizaba a 2.400 personas en varios buses. Al respecto Petro le pidió al ministro de Defensa hacerse cargo de la situación.

“Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por el Ministerio de Defensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, escribió el​ mandatario en sus redes sociales.

En el mensaje, Petro habría revelado la persona detrás de esta gigantesca movilización, señalando al hijo de un poderoso contratista de Cúcuta.

“Se ha capturado en esta operación al hijo del importante contratista de la alcaldía”.

La exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez también habló del tema y le envió una indirecta al Pacto Histórico:

“Nuestros militares acaban de detener 77 buses que venían de la frontera con Venezuela para votar en Colombia, aparentemente organizados por el ELN. ¿Será que se perdieron esos voticos para el pacto?“.

Petro le volvió a responder que el presunto responsable era el hijo de un poderoso contratista.

“Por lo que sabemos el organizador es probablemente el hijo del mayor contratista de Cúcuta”.

¿Qué dice el ministro de Defensa?

“Inmediatamente detectamos el hecho, hacia las 07:00, se activó el PMU en Norte de Santander y se desplegaron todas las capacidades interinstitucionales”, dijo Pedro Sánchez, titular de la cartera quien agregó:

“El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde estaban cruzando el río en un planchón, ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva.Se inició la consolidación de toda la información y de los elementos probatorios para adelantar el proceso judicial contra los diferentes actores que estarían relacionados con estos hechos. Entre ellos, la empresa de transporte, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas”.