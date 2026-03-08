Denuncian que estarían gestionando votos con personas mayores con discapacidad favoreciendo un candidato del partido Conservador

Publicidad política - Fotos: Capturas de pantalla de la denuncia realizada por Ecos de Combeima el 8 de marzo del 2026

Una nueva jornada electoral se lleva a cabo en Colombia en medio de un tenso momento político donde la cercanía de la elección del nuevo presidente del país se ha hecho sentir a través de diversas situaciones que han atentado contra la democracia.

El delito electoral que más se ha repetido en las últimas horas ha sido la detención de personas con grandes cantidades de dinero en efectivo y publicidad de algunos candidatos o partidos, estando cerca de puntos de votación o incurriendo en fraudes a través de la compra de votos.

Una de las denuncias públicas más delicadas la hizo el medio Ecos del Combeima, dando a conocer que en Venadillo, municipio del Tolima, un candidato a la Cámara de Representantes del partido Conservador estaría siendo favorecido a través de publicidad con el fin de convencer a adultos mayores con discapacidad para que voten por él.

Asimismo, se estaría repartiendo dinero y comida cerca de un puesto de votación, cometiendo varios delitos y acciones que son penalizadas por las autoridades en esta tensa jornada de votaciones.

Capturan a un hombre con propaganda política y 11 millones de pesos en efectivo mientras estaba en un puesto de votación

Una grave situación se dio a conocer en Medellín por el periodista de RCN, Julián Velásquez. Según él, la policía de la capital antioqueña ha dado a conocer dos capturas de personas cometiendo delitos electorales con publicidad de candidatos, partidos y dinero en efectivo.

Una de ellas portaba 11 millones de pesos mientras estaba al lado del puesto de votación ubicado en Guayabal, siendo uno de los más concurridos de Medellín. Este se suma a las decenas de casos que se han visto en todo el país, donde ya van más de 3 mil millones de pesos incautados por las autoridades y una gran cantidad de personas privadas de la libertad.

Por otro lado, mientras la jornada electoral avanza, se espera que al final haya un reporte final por parte de los entes reguladores dando a conocer los casos de sobornos y alteración de votantes mediante dineros o publicidad entregada de manera ilegal.