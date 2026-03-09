¿Ni el duelo respetan? Hermana de Yeison Jiménez denunció robo en uno de los negocios del cantante

A dos meses de la repentina muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su nombre sigue generando reacciones entre seguidores y en la industria musical colombiana. Mientras su familia continúa al frente de los proyectos y negocios que el artista dejó en vida, recientemente se conoció una denuncia sobre un robo ocurrido en uno de los establecimientos relacionados con su marca.

La alerta fue dada por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien a través de redes sociales informó que en uno de los locales comerciales se presentó el hurto del bolso de un cliente. Según explicó, el hecho ocurrió en el establecimiento conocido como La Cumbre Licorera, un espacio que forma parte de las iniciativas que buscan mantener vivo el legado del artista.

De acuerdo con Lina Jiménez, este tipo de situaciones no se habían presentado antes en el negocio, por lo que manifestó su preocupación y pidió colaboración para identificar al responsable. “Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre Licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez”, expresó en un comunicado publicado junto a evidencias del caso.

La familia del cantante ha reiterado en varias ocasiones que su intención es continuar con los proyectos empresariales que él impulsó durante su carrera, preservando el esfuerzo que construyó durante años en la música y el entretenimiento.

Además del robo denunciado, Lina Jiménez también generó inquietud entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales una imagen en la que aparecía con un vendaje en uno de sus ojos. La publicación despertó múltiples preguntas entre los usuarios, por lo que posteriormente explicó que se encontraba bien y que la situación no representaba un problema grave, despejando así las especulaciones.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció de manera repentina hace dos meses en un accidente que conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento en Colombia. Su partida generó una ola de homenajes por parte de fanáticos y colegas del género, quienes destacaron su aporte a la música popular y el impacto que tuvo en la escena nacional.

Desde entonces, su familia y equipo cercano han trabajado para mantener vivo su legado, tanto en la música como en los proyectos empresariales que el artista impulsó durante su carrera.