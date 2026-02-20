Maluma le hizo sentido homenaje a Yeison Jiménez en los Premios lo Nuestro

El cantante colombiano Maluma fue uno de los grandes protagonistas de los Premio Lo Nuestro 2026, celebrados en Miami. Además de llevarse el galardón como Artista Pop Masculino del Año, el paisa aprovechó el escenario para rendir un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, con quien recientemente lanzó la canción “Con el corazón”, grabada apenas un mes antes del trágico fallecimiento del artista de música popular en un accidente de avioneta.

Sobre el escenario de Premio Lo Nuestro, Maluma recordó conmovido a su colega y amigo.

“En los primeros días de este año se nos fue un gran hermano, Yeison Jiménez. Un gran músico con el que recientemente tuve el honor de colaborar”, expresó ante el público.

El intérprete también dedicó unas palabras directas al cantante fallecido:

“Yeison: gracias por tu música y tu talento. Sabes que siempre, siempre formarás parte de Lo Nuestro. Te extrañamos mucho, hermano. Que viva Colombia, que viva Yeison Jiménez”.

La presentación coincidió con el estreno de su colaboración junto a Kany García, en una noche marcada por la nostalgia y el reconocimiento al legado de la música colombiana.

¿Cómo se conocieron Maluma y Yeison Jiménez?

Maluma contó que conoció a Yeison hace aproximadamente una década, durante un evento de una emisora en Bogotá. Con el tiempo coincidieron en varios conciertos, aunque no mantenían una relación cercana en ese momento.

“Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camelador”, recordó el artista urbano, quien confesó que en ese entonces escuchaba más la música de su amigo Pipe que la de Yeison.

Sin embargo, destacó que el cantante de música popular “fue, es y será el artista número uno de música popular colombiano”.

El reencuentro se dio gracias al padre de Maluma, quien un día le contó que había conversado con Yeison tras encontrárselo en un aeropuerto. Ese momento marcó el inicio de un contacto más directo entre ambos artistas.

“Yo le dije que le tenía mucho cariño, que le tenía mucho respeto y que sabía lo que había hecho por su música, por su carrera y que, indiscutiblemente, era uno de los artistas más grandes de Colombia a nivel mundial”, relató Maluma, asegurando que Yeison se sorprendió al saber que él conocía tan bien su trayectoria.