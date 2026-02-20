Concursante de ‘A Otro Nivel’ sorprendió al revelar que trabajó junto a Yeison Jiménez; conózcalo

El nombre de Andrey Riobueno comenzó a sonar con fuerza tras su presentación en el segundo capítulo del 19 de febrero de A Otro Nivel, donde el cantante sorprendió al jurado por la potencia de su voz y su seguridad en el escenario. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue su vínculo directo con el fallecido artista de música popular Yeison Jiménez, de quien es considerado su ahijado musical.

Durante su audición, Riobueno no solo destacó por su interpretación, sino también por la historia que lo conecta con una de las figuras más influyentes del género popular en Colombia. Su participación generó múltiples reacciones entre los televidentes, especialmente cuando se recordó que el joven artista llegó a colaborar musicalmente con Yeison, un hecho que para muchos usuarios resultó emotivo tras la reciente muerte del cantante.

Uno de los aspectos que más sorprendió al público fue que Andrey Riobueno ya había trabajado junto a Yeison Jiménez en un proyecto musical, lo que evidenció la cercanía artística entre ambos. La colaboración se convirtió en un símbolo del respaldo que el intérprete de música popular le brindaba a los nuevos talentos, apostándole a impulsar carreras emergentes dentro del género.

¿Qué relación tenía Yeison Jiménez y el concursante de A Otro Nivel?

La presentación de Riobueno también se dio en medio del duelo que aún vive el público tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, un hecho que conmocionó a la música popular colombiana y generó múltiples homenajes en el país. Su muerte no solo dejó un vacío en el género, sino también en los artistas que veían en él un mentor y una inspiración.

Para muchos seguidores, la aparición de su ahijado musical en televisión representa una especie de continuidad simbólica de su legado artístico. Comentarios en redes sociales resaltaron que el talento de Riobueno y su participación en un formato de alto nivel podrían consolidarlo como una de las nuevas voces del género popular, especialmente por la influencia y el respaldo que recibió del cantante en sus inicios.

Así, su paso por A Otro Nivel no solo marcó un momento clave en su carrera, sino que también reavivó la memoria de Yeison Jiménez entre los televidentes, quienes recordaron el impacto del artista en la industria y su constante apuesta por descubrir y apoyar nuevas promesas musicales.