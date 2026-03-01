La banda de Yeison Jiménez anunció importante cambio ¿seguirán homenajeando al ‘Aventurero’?

Colombia continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo, quienes fallecieron el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido entre los sectores de Paila y Duitama. La noticia conmocionó a la industria musical y a miles de seguidores del artista, uno de los referentes de la música popular en el país.

En medio del dolor, el equipo del cantante ha comenzado a tomar decisiones sobre el futuro de su proyecto artístico. En las últimas horas, la agrupación informó que continuará su camino bajo el nombre de ‘Banda del Aventurero’, como homenaje al legado musical que el intérprete dejó en vida.

¿Quién asumirá el manejo de la banda?

A través de un comunicado oficial, la organización anunció que Rafael Muñoz será el nuevo mánager de la ‘Banda del Aventurero’. El empresario fue reconocido por su trayectoria y por haber acompañado a Yeison Jiménez durante los inicios de su carrera artística.

Desde ahora, Muñoz estará a cargo de la representación, coordinación y gestión integral de todas las actividades artísticas y comerciales del grupo. El comunicado también precisó que cualquier negociación, contratación o coordinación deberá realizarse exclusivamente a través del nuevo mánager.

¿La banda tendrá más conciertos?

Según información difundida por Eventos Sírvalo Pues, la agrupación mantendrá los compromisos ya pactados en diferentes ciudades del país. La decisión busca honrar la memoria del cantante y continuar llevando su música a los escenarios, como parte de su legado.

En el mensaje oficial, el equipo expresó confianza en la experiencia y profesionalismo de Muñoz para liderar esta nueva etapa. Mientras tanto, seguidores y colegas siguen enviando mensajes de apoyo a la familia y a los músicos que hoy enfrentan el reto de mantener viva la esencia del artista sobre los escenarios.