“Desde el cielo”: Hugo Rodallega recibió regalo de Yeison Jiménez por “haberle quedado mal en un partido”

Uno de los sucesos más doloroso del 2026 en Colombia fue la repentina muerte del artista Yeison Jiménez en medio de un accidente aéreo. Tras esto, decenas de cosas ligadas al cantante se han hecho virales y se han convertido en noticia, en especial por su cercanía a varias figuras públicas de nuestro país, incluyendo también futbolistas como el caso de Hugo Rodallega.

El delantero colombiano, que se ha convertido en uno de los ídolos recientes de Independiente Santa Fe, parece haber tenido una relación cordial y cercana con el artista según un video compartido en redes sociales, donde otro cantante de música popular, Alan Ramírez, le entregaba un regalo que le mandaba Yeison “desde el cielo”.

Y es que según se escucha en el video, antes de morir, el artista había quedado comprometido con el jugador en asistir a un encuentro del goleador, cosa que no pudo cumplir y que lo habría dejado ‘embalado’ con Hugo, a quien tenía pensado hacerle un regalo de una de las empresas que dejó.

Este mismo se lo entregó Alan Ramírez. se trataba de un barril para asar carne de la marca Yeison Jiménez, donde de inmediato prepararon una buena cantidad de comida que presumieron en el video.

Además de esto, el jugador le mandó saludos al cielo al artista y demostró el dolor que le causó esta lamentable pérdida que aún genera una gran tristeza en el país.

Amenazan de muerte a futbolista del Fútbol Profesional Colombiano por su bajo rendimiento en el equipo

La denuncia de amenazas de muerte contra el futbolista Aldair Gutiérrez, jugador de Atlético Bucaramanga, volvió a encender el debate sobre los límites de la crítica en el deporte y el creciente clima de hostilidad que rodea al fútbol profesional. El caso se conoció días después de la eliminación del equipo santandereano frente a América de Cali en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, resultado que dejó al conjunto colombiano fuera del torneo continental.

Tras el partido disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Gutiérrez denunció públicamente que comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de redes sociales. Según lo expuesto por el futbolista, las amenazas no solo se dirigían hacia él, sino también hacia su familia. En algunas de esas comunicaciones, afirmó, se mencionaban detalles de su vida personal y se hacía referencia incluso a su hija que está próxima a nacer, lo que incrementó la preocupación del jugador y su entorno.

El lateral derecho manifestó su rechazo a este tipo de situaciones y aseguró que el resultado de un partido o una actuación deportiva no puede convertirse en motivo para poner en riesgo la integridad de una persona. Aunque reconoció la frustración que puede generar una eliminación internacional, subrayó que las amenazas traspasan cualquier límite del debate deportivo. El jugador también indicó que evaluará acciones legales para identificar a los responsables de los mensajes y que el caso podría ser llevado ante las autoridades correspondientes.

El episodio se produjo en medio de un contexto de alta tensión tras la eliminación del club santandereano. Durante el encuentro ante América, el defensor estuvo involucrado en una de las jugadas que derivó en el segundo gol del equipo local y posteriormente fue expulsado por doble amonestación. A partir de ese momento, su nombre se convirtió en uno de los más mencionados en redes sociales, donde se multiplicaron comentarios y críticas por el desenlace del partido.

Sin embargo, la situación que denunció el futbolista abrió nuevamente la discusión sobre los efectos de la violencia verbal y las amenazas en el entorno del deporte. En el fútbol profesional, la presión por los resultados suele generar reacciones intensas entre los aficionados, pero distintos sectores del deporte han advertido en reiteradas ocasiones que los ataques personales y las intimidaciones constituyen un fenómeno que excede la crítica legítima.