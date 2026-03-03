Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez a casi dos meses de su fallecimiento

Yeison Jiménez se ha consolidado como el “Aventurero” indiscutible de la música popular en Colombia, logrando una transición exitosa de las plazas de mercado al estrellato internacional. En este 2026, el artista caldense no solo celebraba una década de éxitos como ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Vete’, sino que llevó el género a otro nivel al agotar boletería en escenarios globales y participar como mentor en los principales ‘realities’ de talento del país. Sin embargo, el pasado 10 de enero, el artista perdió la vida a sus 34 años de edad, luego de cumplir varios sueños en la música y junto a su familia.

¿Quién es la hija de Yeison Jiménez?

Thaliana Jiménez era la luz de los ojos de Yeison y la protagonista de muchos de los momentos más virales y emotivos en las redes sociales del cantante. Como la hija mayor de Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo, Thaliana ha cautivado a los seguidores del artista no solo por su gran parecido físico con él, sino por la personalidad arrolladora y el talento que demuestra en cada video donde aparece cantando o bailando los éxitos de su padre.

La pequeña se convirtió en el motor principal de Yeison y ante su repentino fallecimiento, Thaliana dejó claro el amor que siempre sentirá por su padre a pesar de contar con pocos años de vida. La complicidad entre ambos fue evidente y ahora se convierte en el sostén de su mamá, Sonia Restrepo.

¿Cómo fue el cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez?

A poco menos de dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, se dio el cumpleaños de su hija menor, Thaliana durante los primeros días del mes de marzo. Sin embargo, el dolor y la tristeza también se hicieron presentes debido a la ausencia del artista.

A pesar de este duro momento, sus familiares buscaron celebrar un año más de vida de Thaliana en lo que habría sido un festejo algo privado. La encargada de revelar algunos detalles fue su tía y hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, quien añadió: “Feliz cumpleaños niña de mi vida, eres muy fuerte, te amo”. Seguidamente, Lina dejó ver algunos detalles de la celebración entre los que se destacan una torta rosa, con la temática de Ariana Grande.

