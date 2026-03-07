¿Existen los sueños premonitorios? Científico respondió tras el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez

El divulgador científico Javier Santaolalla abordó recientemente uno de los temas que más curiosidad ha generado en redes sociales: la posibilidad de que existan los sueños premonitorios. Lo hizo a partir del caso del cantante Yeison Jiménez, cuya historia ha sido comentada por seguidores luego de que se conociera que habría tenido sueños relacionados con un accidente aéreo antes de su muerte.

Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso y Silvestre Dangond (@luisalfonso @silvestredangond)

En un video compartido en redes, Santaolalla explicó que la idea de premoniciones suele surgir cuando las personas intentan encontrar explicaciones a coincidencias impactantes. El caso ha abierto el debate sobre si el futuro puede conocerse antes de que ocurra y qué dice la ciencia al respecto.

¿Qué explicación da la fisica a los sueños premonitorios?

Durante su explicación, el físico señaló que desde la perspectiva científica el tiempo puede entenderse de formas distintas a como lo percibimos en la vida cotidiana. Según explicó, la teoría de la Teoría de la relatividad plantea que el tiempo es una dimensión más del universo.

“Si cada uno tiene su tiempo universal, el ‘ahora’ tiene sentido. Según la relatividad, el tiempo es una dimensión, pero es más fácil imaginarlo como si estuviera desplegado: todos los momentos ya ocurrieron”, comentó el divulgador.

Bajo esa idea, agregó que algunos físicos plantean que el pasado, el presente y el futuro podrían existir de manera simultánea, como si se tratara de un “bloque” de tiempo en el que todo está ya escrito, aunque los seres humanos solo perciban una pequeña parte de ese recorrido.

¿Qué relación tenía Yeison Jiménez y el concursante de A Otro Nivel?

La presentación de Riobueno también se dio en medio del duelo que aún vive el público tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, un hecho que conmocionó a la música popular colombiana y generó múltiples homenajes en el país. Su muerte no solo dejó un vacío en el género, sino también en los artistas que veían en él un mentor y una inspiración.

Para muchos seguidores, la aparición de su ahijado musical en televisión representa una especie de continuidad simbólica de su legado artístico. Comentarios en redes sociales resaltaron que el talento de Riobueno y su participación en un formato de alto nivel podrían consolidarlo como una de las nuevas voces del género popular, especialmente por la influencia y el respaldo que recibió del cantante en sus inicios.

Así, su paso por A Otro Nivel no solo marcó un momento clave en su carrera, sino que también reavivó la memoria de Yeison Jiménez entre los televidentes, quienes recordaron el impacto del artista en la industria y su constante apuesta por descubrir y apoyar nuevas promesas musicales.