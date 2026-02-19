Maluma reveló cómo se conoció con Yeison Jiménez y cómo surgió su canción juntos: “era un montañero chimba”

El pasado 12 de febrero Maluma estrenó su canción “Con el Corazón” al lado de Yeison Jiménez, esto después de un mes de su tragica partida por un accidente aereo en Paipa, Boyáca. Una colaboración que tomó por sorpresa a muchos, visto que nadie se esperaba que habían trabajado juntos y era todo un regalo para los seguidores de ambos.

El artista popular también tenía programado su segundo Estadio en la capital y durante la promoción de este concierto, Yeison aseguró en vida que tendría grandes sorpresas e invitados para sus seguidores, uno de ellos al parecer era tener a Maluma a su lado, y a lo mejor dar a conocer la colaboración que tenían juntos.

La canción grabada el pasado 10 de diciembre, registrada como la última grabación de Jiménez, llegó primero con un video inédito, en donde mientras manejaba, iba cantando algún fragmento. Ahora su estreno acargo de Maluma, vino acompañado de un videoclip que capturó el encuentro entre dos figuras masivas de la música colombiana en Medellín.

¿Cómo nació “Con el Corazón” de Maluma y Yeison Jiménez?

A proposito del estreno, Maluma contó por medio de TikTok a sus seguidores cómo nació esta significativa canción y cómo se conoció con el artista popular, recordando que fue alrededor de hace 10 años en Bogotá, en un evento público de una emisora. El paisa reconoció que escuchaba su música y sabía quien era, pero que su parcero siempre había sido Pipe Bueno, por lo tanto siempre lo ha escuhado.

Puede leer: Entre lágrimas: esposa de Yeison Jiménez recibió joya restaurada del artista que llevaba durante el accidente

“Indiscutiblemente Yeison Jiménez era y es, creo que será el artista número uno de música popular colombiana”, expresó el cantante paisa. Luego contó que apesar de que habían coincidido, solo intercambiaron números gracias a su papá, a quien se había encontrado en el aeropuerto y así hablaron un rato por telefono: “Yo le dije que le tenía mucho cariño, mucho respeto y que sabía todo lo que había hecho por música y su carrera (...) era muy bonito porque él no pensaba que yo supiera tanto de su carrera”.

También confensó que en primer lugar se llamaba “El Patán” y que ese 10 de diciembre lo llamó para grabar la canción y que fue como si se conocieran de toda la vida: “Que ser humano tan extraordinario, noble (...) un montañero chimba”.



