Silvestre Dangond reveló cruda predicción sobre su muerte; tendría el mismo destino de Yeison Jiménez

“Cómo lo hizo”, “Que no se enteren”, “A blanco y negro”, “Niégame tres veces”, “Loco paranoico” y “La difunta”, son algunas de los vallentatos más reconocidos de Silvestre Dangond, canciones que han servido de consejo a muchos de sus fanáticos que pasan por una ‘tusa amorosa’; artista que recientemente reveló que le hicieron una revelación sobre su muerte que se asemeja a la de Yeison Jiménez.

El pasado 10 de enero, la música colombiana perdió a uno de los máximos exponentes del popular, Yeison Jiménez, artista que falleció junto a varios integrantes de su equipo de trabajo tras un trágico accidente aéreo, tras minutos de haber despegado con su avioneta en la ciudad de Duitama, Boyacá; perdida que aún lamentan todos sus fanáticos y colegas de géneros lejanos, como lo ha hecho Silvestre, quien en una presentación en Manizales expresó:

Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso y Silvestre Dangond (@luisalfonso @silvestredangond)

“Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música, ahora otra vez, el sentido de la vida, vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos ensaña que tenemos que aceptar las cosas como son. Querido amigo, vas verdaderamente a vivir, porque después que se muere se vive, y vas a vivir Yeison, regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida (...)“.

Tras casi tres meses de la partida del intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, Dangond realizó una revelación que le dejó los ‘pelos de punta’ a sus millones de seguidores, ya que habló de las palabras de una vidente que aseguraba que él iba a morir tiempo después del deceso de Martín Elías, en un accidente aéreo similar al de Jiménez.

“Me llamó una amiga para decirme que una vidente le dijo que yo me iba a matar en septiembre, el mismo año que Martín Elías(2017), en una avioneta y yo le dije: “no joda y esa vieja por qué no te dijo el número del chance también, que te diga el baloto. Pero no crea, yo le mame gallo a ella, pero a mí psicológicamente me afectó, a pesar de que no creo en eso" manifestó el nacido en Urumita, La Guajira.

Hermana de Yeison Jiménez emitió emotivo mensaje tras un mes de su fallecimiento

Transcurrido un mes del deceso del artista, han resurgido detalles que reavivan el impacto de su partida. El vacío dejado por Yeison sigue pesando profundamente entre sus allegados, quienes han manifestado su consternación por lo inesperado del suceso. En este contexto, su hermana Lina Jiménez compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde expresó:

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años.

Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez.