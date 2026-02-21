La inesperada aparición que habría tenido Yeison Jiménez con su hermana; así fue el especial momento

El pasado 10 de enero se convirtió en una fecha de tristeza y dolor, luego del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más reconocidos en el país y que con el paso de los años alcanzó la fama nacional e internacionalmente. Sin embargo, un accidente en avioneta en Paipa, Boyacá, cobró la vida del colombiano y de sus cinco acompañantes.

La noticia causó un dolor inmenso en sus seres queridos, quienes aún buscan asimilar su ausencia de la mejor manera posible. Luego de cumplirse un mes de su deceso han sido varios los homenajes a su nombre, pero también su familia ha buscado realizar algunos altares para pedir por su descanso y así sentirlo mucho más cerca.

Su hermana, Lina Jiménez, fue su fiel confidente, con quien creció e incluso con quien llevaba varios proyectos a cabo y su fallecimiento dejó una huella imborrable en su corazón y a diario son constantes sus publicaciones con respecto a la ausencia del cantante y el dolor que esto trae para ella. Sin embargo, en medio de una de sus más recientes apariciones, la hermana de Yeison mostró que el cantante se habría presentado mientras que ella, al parecer, se encontraba con su otro hermano.

De acuerdo con las imágenes compartidas, este suceso se trató de una mariposa, la cual cuenta con colores dorado y negro, quedándose durante varios segundos en la mano de quien sería su hermano. El hecho ha generado algunas reacciones a través de las redes sociales, donde aseguran que se trata de un mensaje de Yeison Jiménez para su familia.

¿Quién es la mamá de Yeison Jiménez?

La mamá de Yeison Jiménez es Luz Mery Galeano, quien luego de convertirse en madre buscó darles lo mejor a sus hijos, sin importar la situación, ya que en pasadas entrevistas el artista confesó que su progenitora tuvo que atravesar por diferentes trabajos con el fin de alimentarlos y hacer que completaran su educación de nivel primaria y bachillerato.

Aunque el cantante también confesó que tuvo diferentes padrastros, el cariño y el amor por parte de su mamá estuvo presente, a pesar de que también tuvo que enfrentar complejos trabajos en la Plaza de Corabastos vendiendo aguacates. Jiménez buscó darle todas las comodidades posibles a su mamá, agradeciéndole y demostrándole su amor.