Exseñorita Antioquia Laura Gallego se ‘quemó’, pero aseguró que le hará el camino “imposible” a Iván Cepeda

La abogada, creadora de contenido y exreina Laura Gallego Solís no logró obtener una curul en la Cámara de Representantes de Colombia tras los resultados de las recientes elecciones legislativas. La aspirante se presentó por el departamento de Antioquia con el aval del Cambio Radical, dentro de una coalición integrada también por el Partido de la U, Salvación Nacional y Verde Oxígeno.

De acuerdo con los reportes preliminares, Gallego se ubicó en la cuarta posición dentro de la lista de su partido en Antioquia. Sin embargo, en el consolidado general ocupó el puesto 106, lo que le impidió alcanzar los votos necesarios para llegar a la Cámara por Antioquia.

Puede leer: Laura Gallego, exseñorita Antioquia, habló del amor que siente por su apodo ‘Miss bala’, “me quería morir de la felicidad”

Pese a quedar por fuera del Legislativo, la candidata se pronunció a través de sus redes sociales durante la jornada electoral. En varias historias de Instagram reiteró su postura política y señaló que, para ella, lo más importante era que no resultara favorecido el senador Iván Cepeda.

¿Qué dijo la exseñorita Antioquia tras su ‘quemada’?

Más tarde compartió mensajes de agradecimiento por el respaldo recibido y aseguró que los resultados reflejan la fortaleza del voto de derecha en el departamento. “Sin una sola valla, sin pagarle a nadie, sin vender mis principios, sin robar. Vamos bien, estoy entre los primeros puestos en la mayoría de partidos en la mayoría de municipios”, escribió. En otro mensaje añadió: “No me cabe en el pecho el agradecimiento. Antioquia es de derecha”.

La aspirante se había hecho conocida a nivel nacional meses atrás por una polémica que surgió en redes sociales. En varios videos, Gallego planteaba preguntas de tono violento a algunos precandidatos presidenciales, sugiriendo escenarios en los que se mencionaba disparar contra el presidente Gustavo Petro o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

En uno de esos clips aparece conversando con el abogado Abelardo De La Espriella, mientras que en otro sostiene un diálogo similar con el también aspirante presidencial Santiago Botero. La controversia generó reacciones en el ámbito político, entre ellas un pronunciamiento del presidente Petro, quien cuestionó públicamente el contenido de esos mensajes.