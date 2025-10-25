Señorita Antioquia llama la atención por violento discurso hacia el presidente Gustavo Petro

(Imagen de Laura @lauragallegosoliss - imagen de Petro tomada de Presidencia Encuentro Social de la Migración de América Latina y el Caribe, preparatorio de la Cumbre CELAC-UE - Ovidio González)

Laura Gallego es la actual representante del departamento Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, quien se ha visto en vuelta en una polémica por sus delicadas afirmaciones hacia el presidente Gustavo Petro. La modelo ha sido abierta al expresar su posición política, pero esta vez sus palabras resonaron por incluir un lenguaje de violencia.

Su cuenta de Instagram ha sido el lugar en donde Gallego ha compartido contenido política, expresando su rechazo hacia el actual presidente y su apoyo por Álvaro Uribe. El video que la puso en la mira fue precisamente de este tipo, donde Laura aparece al lado del precandidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en él Laura le pregunta de manera provocadora: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que De la Espriella responde:“No, esos manes no valen ni una bala”.

Esta no fue la unica vez, pues también le planteo una situación similar al también aspirante, Santiago Botero: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero responde entre risas: “A Quintero”, y la candidata le responde: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Más allá de aprobación de muchos por no temor de expresar su postura, sus comentarios han sido mal vistos debido al rol que cumple actualmente, como representante de un reinado, pues estas declaraciones van con el perfil neutral que suelen mantener las candidatas al Concurso Nacional de Belleza.

Al respecto, la cuenta oficial del concurso se pronunció rechazando cualquier pronunciamiento de las participantes sobre asuntos políticos e invitan respetuosamente a las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades políticas mientras representen a sus municipios, departamentos o regiones. Por su parte, los seguidores de Gallego le preguntaron sobre que opinaba sobre este comunicado, a lo que en pocas palabras indico que lo respetaba.