Laura Gallego aseguró que Vanessa de la Torre sentiría un amor escondido por Petro, “decirle menos que suripanta es un halago”

Laura Gallego se ha dado a conocer como creadora de contenido e influencer, convirtiéndose hace varios meses en Señorita Antioquia. Sin embargo, varios de sus videos lograron viralizarse a tal punto que generaron rechazo y se convirtieron en tendencia, pues hacía elegir a candidatos sobre sí “dar bala” a otro o no, entre ellos Daniel Quintero y Gustavo Petro.

En medio de sus diferentes apariciones, Gallego demostró su descontento por Gustavo Petro y cada uno de los integrantes de su gobierno y, por el contrario, su apoyo y cariño por Álvaro Uribe Vélez y otras personalidades de la derecha colombiana.

Si bien, la polémica desatada trajo consigo que Gallego terminara renunciando al Concurso Nacional de Belleza, sosteniendo que no puede quedarse callada cuando de política y de su postura se trata, añadiendo que se acerca una jornada electoral decisiva para el país y quiere ser parte a través de sus redes sociales de las situaciones que puedan llegar a ocurrir.

En medio de sus diferentes entrevistas, Laura Gallego estuvo haciendo parte del pódcast ‘Siga y sienta’, se refirió a uno de los espacios que estuvo haciendo parte, exactamente junto a Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio, con quien habría hablado sobre este tema, demostrando así su inconformismo con la también presentadora.

“Cuento algo que me pasó en una entrevista y doy nombre y apellido de esa… ay, no es que decirle menos que suripanta es un halago, Vanessa de la Torre (…) Ofendidísima, ella debe tener algo como un amor escondido hacia el socialismo o hacia Petro, pero tú no te imaginas la entrevista de esa señora (...) Eso mismo me pasó yo no estaba en cabina, estaba online. Ellos me llaman y entonces era radial la entrevista y ella ni siquiera un hola o buenos días, cómo estás, nada, de una fue ‘acá estoy con Laura Gallego, una niña que no tengo ganas de saber quién es, no me interesa para nada saber, ni entrevistarla, pero bueno como es viral, acá nos toca’

(...) Entonces porque me estás rogando por una entrevista, que es ese poco profesionalismo, pero se la di, pero es una de las mejores entrevistas que he tenido, es que ellos son más inteligentes, cuando publicaron la entrevista borraron ese parte inicial porque yo le dije para que me estás entrevistando, que grosería, ella hubiera quedado demasiado mal", fueron las declaraciones expuestas por parte de Laura Gallego y minutos más tarde la serie de críticas no faltaron tanto para Gallego como para la conocida periodista.