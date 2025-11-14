Exseñorita Antioquia se despachó en contra de Gabriel Tafur y le sacó en cara a su suegro, Juan Manuel Santos, “deberíamos ser mudas”

Hace algunas semanas Laura Gallego, exseñorita Antioquia, estuvo en el ojo del huracán, luego de que compartiera un video en el que ponía elegir o “dar bala” como lo mencionó a algunos políticos tomando nombres como Gustavo Petro y Daniel Quintero, lo que para muchos fue catalogado como un discurso de odio a través de las redes sociales.

Le puede gustar: “No me reía, pero tampoco lloraba”: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, habló del difícil momento que vivió como mamá

Si bien, para aquel momento Gallego seguía siendo señorita Antioquia, lo cierto es que el sinfín de críticas no se hicieron esperar e incluso hubo un pronunciamiento oficial por parte del concurso, lo que posteriormente produjo que renunciara a su corona asegurando que las reinas también podían hablar de política, situación que no dejaría de lado y mucho menos ahora que se acercan las próximas elecciones presidenciales.

Ante el hecho, las diferentes declaraciones no faltaron de algunas figuras de la política y por supuesto, la farándula, destacándose las de Gabriela Tafur, quien reiteró que al ser reina se tiene una responsabilidad de hablar temas del país: “Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población y eso va en contra vía de lo que representa ser Señorita Colombia.

“Lo que más me molesta, es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aún cuando tienes un lente y una lupa enorme (...)”, añadiendo que era una falacia asegurar que juzgan a las mujeres bonitas por ser inteligentes. Gabriela Tafur dio el ejemplo claro de como los concursos de belleza han cambiado, a la par sus participantes que van totalmente preparadas, por lo que no era una excusa para justificar un mensaje violento.

Las respectivas declaraciones de Tafur fueron aplaudidas a través de las redes sociales, sin embargo, días más tarde, Laura Gallego, la protagonista del video, no se quedó callada y le terminó respondiendo a Tafur: “Está bien llegar tarde a un chisme, pero desinformar. Yo considero que Gabriela Tafur es una mujer académica que tal vez no tuvo tiempo de darle contexto a la historia, una cosa es el video que grabé hace meses antes de iniciar mi proceso como Señorita Antioquia en donde uso la palabra bala que es muy desafortunada para un contexto de violencia como vive Colombia y otra cosa muy diferente es mi título como Señorita Antioquia”

Seguidamente, Gallego reiteró que tuvo que firmar un contrato, sin embargo, en ninguna parte existían prohibiciones sobre temas políticos, dejando claro que el certamen ya había visto sus videos y por ende, su perfil. Tras el respectivo comunicado, Laura reiteró que durante un año no podía hablar de política e incluso si llegaba al top 5 esto se extendía a dos años: “Preferí abandonar la corona y no al país (…) Cito a Gabriela Tafur en una entrevista ‘Censurar a una reina, decirle tú no puedes habar de política, es erradicar el trasfondo de un reinado’ (...) Esto si aplicaba cuando la postura era la de ella, la que estaba a favor del plebiscito y el paro nacional, pero cuando una reina no sigue la línea de izquierda ni de su suegro, ahí si deberíamos ser mudas” .