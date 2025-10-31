Exseñorita Antioquia ya había tenido una polémica por comentarios sobre el caso Dilan Cruz

La ex Señorita Antioquia 2025, Laura Gallego Solís, se encuentra en el ojo del huracán luego de protagonizar una nueva controversia en redes sociales. La joven fue duramente criticada tras hacer comentarios en los que mencionó “dar bala” a figuras políticas del país como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Las declaraciones provocaron una ola de rechazo en redes y reavivaron viejos trinos y publicaciones de la exreina, entre ellos uno sobre la muerte de Dilan Cruz, el joven estudiante que falleció durante las protestas de 2019 en Bogotá. En ese entonces, Gallego escribió en sus historias de Instagram:

“Porque no han hecho sino joder por uno, qué pesar, nadie está diciendo riámonos de la muerte de Dilan, no, pero ¿por qué no miramos que fueron trescientos uniformados heridos tratando de defender y hacer que las manifestaciones fueran pacíficas? Y siguen jodiendo porque mataron a uno.”

El caso tomó mayor relevancia esta semana luego de que Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio, interpusieran una demanda en contra de la mujer de 27 años, quien además renunció recientemente a su título de Señorita Antioquia tras la polémica.

Osorio, ex primera dama de Medellín, se pronunció a través de su cuenta de X con fuertes declaraciones:

“Esta mujer busca hacerse famosa promoviendo un nuevo magnicidio en nuestro país. No es solo un político. Daniel Quintero es mi esposo, es el papá de dos niñas pequeñas a las que esta mujer busca dejar huérfanas.”

Por su parte, el exalcalde también respondió desde su cuenta de TikTok, donde rechazó los mensajes de Gallego y aseguró que ella “no representa a las mujeres antioqueñas”.

“Colombia, lo primero que quiero decir es que las mujeres antioqueñas no son así. Son inteligentes, berracas, echadas para adelante. Incluso las mujeres de derecha debaten con argumentos, con ideas”, afirmó.

En su video, Quintero también criticó lo que llamó una “cultura narco” que, según él, aún persiste en algunos sectores del departamento:

“Una cultura que le ha costado mucho a mi departamento, un departamento que fue el de mayor número de falsos positivos, donde más dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados”, concluyó.

Por ahora, Laura Gallego no se ha pronunciado frente a la demanda ni sobre los comentarios que han resurgido en su contra, mientras el debate en redes continúa encendido entre quienes la defienden y quienes exigen consecuencias legales por sus declaraciones.